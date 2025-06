Kwai atinge 9 milhões de visualizações nas transmissões da Série B e anuncia expansão da cobertura

O Kwai, app de vídeos curtos, completa dois meses de transmissões do Brasileirão Série B Superbet, com mais de 9 milhões de visualizações acumuladas nas partidas exibidas até aqui. O jogo com maior audiência foi Paysandu x CRB, pela quinta rodada, com 2,1 milhões de views.

A plataforma amplia agora sua cobertura com uma nova temporada do programa esportivo “ Toca Pra Quem Sabe ”, que conta com apresentação de Raí Monteiro, Vampeta e Mauro Cezar Pereira. O programa mantém o formato de mesa redonda, transmitido ao vivo todas às quartas-feiras, às 15h, no perfil oficial do projeto no Kwai , e traz debates, análises, entrevistas e bastidores do futebol. Nesta temporada, o conteúdo passa a ter mais foco na Série B Superbet do Brasileirão, além dos principais temas do futebol nacional e internacional.



Outra novidade é a chegada da jornalista e apresentadora do canal CNBC Carol Barcellos, que passa a produzir conteúdos exclusivos para o perfil Kwai Sports , com informações, bastidores, curiosidades e entradas ao vivo em algumas partidas do Brasileirão Série B Superbet.

As transmissões ao vivo seguem acontecendo semanalmente no perfil Kwai Sports , em sinal aberto e com produção própria de narração e comentários. Para as próximas rodadas, o projeto passa a contar também com um novo estúdio no Rio de Janeiro, que traz a identidade visual do Kwai voltada para futebol e oferece mais estrutura para as produções. O time de talentos das transmissões é formado por narradores como Breno Monsef e Roby Porto, e pelos comentaristas Eduardo Barthem, especialista em tática, Maicon, ex-jogador de Grêmio e São Paulo, e Marina Damas, da FlaTV.



O projeto da Série B no Kwai tem patrocínio da Superbet, uma das principais plataformas regulamentadas de apostas esportivas do Brasil, e conta com coprodução do Kwai for Business, unidade de negócios da plataforma, e da Live Esporte, responsável por viabilizar a retransmissão do sinal dos jogos.



A iniciativa faz parte do projeto especial Futebol no Kwai, que inclui transmissões ao vivo dos jogos da Série B, conteúdos exclusivos, interações em tempo real e outros formatos voltados para os fãs do esporte na plataforma.