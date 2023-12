KONSK leva o Rio para as pistas com ‘BR BR BR’: Um encontro perfeito entre o eletrônico e o funk carioca

DJ e produtor carioca apresenta uma fusão envolvente de elementos do funk retrô e da música eletrônica, prometendo agitar o verão com seu novo lançamento

Recentemente o DJ e produtor carioca KONSK lançou sua mais nova música, “BR BR BR”. A faixa, que chega às plataformas digitais pela Believe, é uma verdadeira celebração do lifestyle carioca, envolvendo elementos que remetem à praia, ao calor, aos amigos e, é claro, ao ritmo contagiante do funk.

“BR BR BR” traz consigo elementos tanto nacionais quanto mundialmente reconhecidos, incluindo intervenções futebolísticas, bordões clássicos do funk, como “como é que ela vai”, e uma referência a “Éguinha Pocotó”, hit de MC Serginho. KONSK, ao buscar uma fusão do funk 2000 carioca com a música eletrônica do segmento House, entrega uma apresentação mais direta, com menos letra e mais expressão.

O sinônimo de praia, o Rio de Janeiro, é o cenário ideal para representar a vibe contagiante da nova música. As cenas diurnas do clipe foram gravadas em locais emblemáticos como a praia de Copacabana, o Pão de Açúcar e o Cristo Redentor, transmitindo a verdadeira essência carioca. Já as cenas noturnas contam com gravações em festas e eventos, onde KONSK marca presença, integrando ainda mais a atmosfera festiva do Rio de Janeiro.

Além do sucesso iminente de “BR BR BR”, KONSK deixa os fãs ansiosos ao anunciar que, em 2024, revelará uma nova faceta de sua arte, até então não apresentada de forma autoral nas plataformas de streaming. Com uma carreira de 5 anos, o DJ, multi-instrumentista e produtor musical tem acumulado sucessos nas vozes de Elza Soares, Marcelo D2, Evandro Mesquita, Jota Quest e Toni Garrido, consolidando seu lugar na cena musical brasileira.

KONSK, que concilia sua carreira solo com a banda TRIPTROP, apresenta uma versatilidade musical que vai do Afro House ao Tech House e Brazilian Bass. Sua música, carregada de influências da cultura carioca, promete não apenas dominar as playlists de verão, mas também marcar presença nos momentos mais animados da estação.

Para os amantes da música eletrônica e do funk carioca, “BR BR BR” está disponível para nos links.