Koleston convida Letícia Gomes para se transformar em Ivete Sangalo com a nova nuance 415

A influenciadora revelou a transformação em ação que envolveu a mudança no tom do cabelo para Castanho Crepúsculo, cor de Ivete Sangalo em parceria com a marca

Para promover a nova nuance de Koleston, cor 415 – Castanho Crepúsculo, da Coleção Noites Iluminadas, a influenciadora e maquiadora Letícia Gomes, conhecida por se transformar em diversos famosos e personagens na internet, mais uma vez chama atenção ao virar a cantora Ivete Sangalo, embaixadora da marca.

“Transformar o cabelo sozinha foi um desafio, mas foi supersimples! É só seguir o passo a passo direitinho que não tem erro. Eu amei o resultado, ainda mais sabendo que essa é a cor favorita da Ivete, uma pessoa incrível que admiro muito”, conta Letícia.

A influencer e maquiadora Letícia Gomes transforma-se em Ivete Sangalo para o lançamento da nova nuance da Coleção Noites Iluminadas (Fotos: Divulgação/Letícia Gomes/Koleston)

A influenciadora ainda dá dicas para quem topar o desafio de mudar o visual em casa: “Adorei me transformar com Koleston, achei mais fácil do que imaginava. É bem prático! Segui as instruções certinhas, desde colocar as luvas até a aplicação da coloração. Uma dica legal, depois da aplicação de toda a coloração, é massagear bem o couro cabeludo para o produto espalhar por completo, e você ainda aproveita para dar aquela relaxadinha, né?”.

Com fórmula que já é referência no mercado, a nova nuance, que traz o rosto de Ivete Sangalo estampado na caixa, mantém a intensidade da cor dos cabelos por até seis semanas e oferece cobertura perfeita dos fios brancos. Com tecnologia avançada, combate danos aos cabelos e hidrata tão intensamente quanto colore. Sua fórmula foi desenvolvida para realçar os sete sinais de um cabelo saudável: cor vibrante, luminoso, macio, sedoso, forte, hidratado e fácil de pentear.

“Eu amei o resultado, ainda mais sabendo que essa é a cor favorita da Ivete, uma pessoa incrível que admiro muito”, conta Letícia

A marca preza por garantir uma cor incrível, intensa e iluminada, mesmo fora do salão de beleza. Sua fórmula possui o exclusivo Tratamento Gloss Intenso, que atua como uma barreira de proteção no cabelo para deixá-lo com mais brilho e maciez, ajudando a manter a intensidade da cor. Além disso, o kit conta com o exclusivo Reativador de Cor, que deposita mais pigmentos no cabelo para ajudar a reaver a cor, depois de 15 dias da aplicação da tintura.

A marca preza por garantir uma cor incrível, intensa e iluminada, mesmo fora do salão de beleza

Koleston ainda ensina a como realizar a aplicação do produto nos cabelos. Primeiro, com os cabelos secos, não lavados e divididos ao meio, colocar as luvas para iniciar a aplicação; Depois, colocar a Coloração Creme no frasco aplicador e agitar até garantir uma mistura homogênea; Logo após, aplicar a mistura por todo o cabelo, desde a raiz até as pontas, e aguardar 40 minutos; Após 40 minutos, enxaguar bem o cabelo e aplicar a primeira dose do Tratamento Gloss Intenso e, por fim, depois de 15 dias, é indicado reativar a cor com o exclusivo Reativador de Cor.