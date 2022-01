Kings Sneakers pretende ter 200 lojas até 2025, se consolidando como a maior franquia de streetwear

O CEO da marca falou um pouco sobre os planos de expansão da franquia

Até quem não tem o estilo street adora alguns elementos do streetwear pelo conforto e beleza das peças. A Kings Sneakers é uma referência nesse segmento, já tendo quase 100 lojas abertas espalhadas por todo o Brasil. Os planos da franquia é expandir ainda mais nos próximos anos, se consolidando como a maior rede desse setor no mercado.

Em conversa com Igor Morais, CEO da Kings Sneakers, ele revelou que as lojas da marca estão concentradas atualmente no sudeste do país. Até 2025, ele contou que pretende abrir 200 lojas espalhadas por todos estados brasileiros, levando o melhor do streetwear para quem adora o estilo.

“Foi um processo de readequação de nossas franquias, expansão de mercado e atendimento presencial por parte dos supervisores”, conta Igor sobre a pandemia

“Visamos alcançar mais regiões atingindo todos os estados brasileiros. Como já somos a maior rede de streetwear do Brasil, o intuito é consolidar esse título. Visando a expansão e alcançar o número da marca de 200 lojas até 2025, alcançando assim todas as regiões do país, entre elas a abertura de lojas ‘conceito no formato flagship, e até mesmo a abertura de lojas internacionais”, planeja Igor.

”Todas as unidades da rede estão localizadas em shoppings ou galerias. “Nada que seja uma regra, apenas não aconteceu ainda”, explica o CEO

Mesmo com a pandemia, a franquia continuou crescendo, abrindo aproximadamente 30 novas lojas em shoppings e galerias, chegando a marca de 94 lojas físicas. Igor acredita que as redes sociais tenham ajudado muito nesse resultado. “Do micro ao macro, visando atingir públicos diferentes e consolidando a marca nas redes sociais estando nos maiores perfis de influenciadores do Instagram, TikTok e Kawai”.

Uma das estratégias para o crescimento da marca é o trabalho de divulgação através de influenciadores

Nas Kings Sneakers os clients encontram gorros, camisetas, bonés, tênis, sneakers e diversos outros itens das principais marcas do mundo e da própria Kings. A marca própria é tão forte que é vendida até em outras lojas. “Visando atender todos os públicos, a Loja Kings possui marca própria, que é revendida em todas as lojas, com produtos de valores acessíveis e atuais que acompanham as tendências do mercado”, finaliza Morais.