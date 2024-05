KING Saints brilha na trilha sonora de novela das 19h da TV Globo

A cantora e compositora carioca KING Saints é a nova estrela em ascensão da música brasileira. Cria de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, ela foi escolhida como artista do mês pela Apple Music no programa “Up Next”, que destaca talentos promissores. Após fazer sucesso com Kevin O Chris, FP Do Trem Bala e Los Brasileros em “Faroeste”, KING empresta sua voz para a trilha sonora da novela das 19h da TV Globo, “Família é Tudo”.

Cantora de Duque de Caxias empresta sua voz para música-tema de “Família é Tudo”

KING Saints, a talentosa cantora e compositora de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, tem encantado o público com sua voz poderosa e suas composições marcantes. Após conquistar sucesso com parcerias de peso, como Kevin O Chris e FP Do Trem Bala, ela agora se prepara para um novo marco em sua carreira: ser a voz da trilha sonora da nova novela das 19h da TV Globo, “Família é Tudo”.

Cantora e compositora carioca canta música-tema da nova novela das 19h da TV Globo

A música “Toda a Família”, tema dos cinco protagonistas da trama – Vênus, Andrômeda, Júpiter, Electra e Plutão, netos de Frida Mancini, a dona da fictícia Mancini Music – será lançada no dia 24 de maio. Esta oportunidade é um reconhecimento do talento de KING, que já foi escolhida como artista do mês pela Apple Music no programa “Up Next”, que destaca artistas promissores.

Além de emprestar sua voz para trilhas sonoras, KING é uma compositora prolífica, tendo escrito sucessos para artistas como Iza, Cleo e Luísa Sonza. Seu trabalho como compositora lhe rendeu uma indicação ao LATIN GRAMMY™️ pelo álbum “Doce 22” de Luísa Sonza. Recentemente, ela lançou a faixa “CALOTEIRO”, uma parceria com MC Danny que mistura o som do Rio de Janeiro e São Paulo.

KING Saints iniciou sua carreira no carnaval e na dança, mas logo descobriu sua verdadeira paixão pela música. Ela já colaborou com grandes nomes da música brasileira como Negra Li, Elza Soares e Karol Conká. Durante a pandemia, lançou o EP visual “Travessia” e a música “Sadomasoquismo” para a trilha sonora do filme “Me Tira da Mira”.

Como uma artista bissexual, KING encontrou na comunidade LGBTQIAP+ um acolhimento que a impulsionou a iniciar sua carreira musical. Ela se apresentou em diversas boates pelo Rio e até mesmo em Cabo Frio, além de ter sido convidada a participar da Parada do Orgulho LGBTQIAP+ de Duque de Caxias e Copacabana por três anos consecutivos.

Ao longo de sua carreira, KING colaborou na composição de músicas para artistas renomados como Negra Li, Elza Soares e Thiaguinho, para o filme “Me Tira da Mira”. Seu talento rendeu uma indicação de “Melhor Álbum Pop” no LATIN GRAMMY™️, por sua participação no álbum “Doce 22” de Luísa Sonza. Outras colaborações incluem Renan da Penha, Psirico, Ferrugem e Karol Conká.

Com sua voz agora presente na trilha sonora de “Família é Tudo”, KING Saints continua a brilhar como uma das artistas mais promissoras da música brasileira, pronta para conquistar novos horizontes e encantar ainda mais fãs.