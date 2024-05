Kharina Nogueira retorna de expedição em Alagoas com novas perspectivas e incentivo para turismo local

A colunista Kharina Nogueira, de Cuiabá, retornou recentemente de uma imersão de 10 dias na expedição “Alagoas”, liderada por Anna Paola Frade e Cacilda Sampaio. Esse projeto, motivado pelo amor de Anna Paola Frade por Alagoas e conduzido por ela e por Cacilda Sampaio, visava mostrar o estado pelos olhos das próprias mulheres.

Nathália Pimenta da Veiga, Kharina Nogueira, Allan e Anna Paola Frade

“Fui convidada para colocar meu olhar e meu coração a serviço desse lugar paradisíaco e desse povo acolhedor. A escolha desse local paradisíaco foi pensada para promover o turismo local e nacional, valorizando as belas praias, águas mornas e piscinas naturais da região”, compartilhou Kharina Nogueira.

Kharina Nogueira à esquerda, Sissi Calixto, Cacilda Sampaio ao centro e Anna Paola Frade

Durante os 10 dias de jornada, mulheres de diversas cidades do Brasil se uniram para explorar as riquezas de Milagres e Maceió, com o intuito de impulsionar o turismo nacional e internacional. A experiência foi marcada por momentos de descoberta e conexão com a cultura local.

A próxima jornada da expedição Alagoas está sendo preparada com ainda mais sofisticação, contando com importantes patrocinadores nacionais e um destino super badalado. Essa iniciativa promete continuar destacando as belezas e peculiaridades das diferentes regiões do Brasil, incentivando o turismo e promovendo a diversidade cultural do país.

“Fui convidada para colocar meu olhar e meu coração a serviço desse lugar paradisíaco e desse povo acolhedor. Espero que tenham gostado de acompanhar e que o bichinho da vontade de conhecer tenha picado vocês”, disse Anna Paola.

“Muito feliz e grata em fazer parte do projeto: Alagoas por Anna Paola Frade e Cacilda Sampaio. Sem dúvidas, uma das minhas viagens mais especiais”, finaliza Kharina.