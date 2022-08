Kevin O Chris reage a post de Cardi B sobre sua nova música: “A cara de feliz que estou com esse story”

O trabalho conta com três faixas inéditas, dentre elas “Clima Quente”, que caiu nas graças da rapper americana Cardi B

Kevin O Chris lançou na última quarta-feira (10), o álbum “Sonho De Garoto Deluxe”, uma versão especial do exitoso DVD gravado em Portugal, lançado em março deste ano. O trabalho conta com três faixas inéditas, dentre elas “Clima Quente”, que caiu nas graças da rapper americana Cardi B.

A cantora usou suas redes sociais para anunciar que estava ouvindo a música de Kevin. “Finalmente uma música que eu goste!”, comentou a artista.

O funkeiro reagiu a publicação da rapper nos stories. “A cara de feliz que estou com esse story da Cardi”, falou. Logo em seguida, ele postou o print do post que a cantora fez e publicou em seu feed. “Mais uma que a braba curtiu”, completou.

Além de “Clima Quente”, os fãs de Kevin O Chris podem conferir em primeira mão as faixas “Perversa” e “Marquinha de Sol” na nova versão do álbum. O funkeiro acumula mais de 6 milhões de ouvintes mensais e 3 bilhões de reproduções nas plataformas digitais e ocupa os charts: Top Viral, Top Brasil e Top Portugal no Spotify.

“Depois do DVD, decidi soltar outros três sons inéditos, dentro desse projeto que tem me dado tanto. Aí veio a ideia do Deluxe. É gratificante demais e me deixa felizão ver o retorno do público com cada música que eu coloco no mundo, ver a aceitação da galera com o DVD que foi a realização de um sonho pra mim, é surreal. Só tenho a agradecer muito a Deus, ele é brabo, esquece!”, revela Kevin.

Nascido e criado na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, Kevin O Chris é o dono de alguns dos maiores hits do segmento e o primeiro funkeiro a realizar uma produção audiovisual na Europa, com a gravação do DVD “Sonho de Garoto”, em Portugal. O canal do YouTube do cantor e produtor musical tem mais de 3,14 milhões de inscritos e ainda registra um total de mais de 940 milhões de visualizações acumuladas em seus vídeos.