Kerline ostenta look de 12 mil reais na final de A Fazenda 14 

A ex-peoa apostou em um figurino colorido e com estampas digitais



Na noite da última quinta-feira, 15 de dezembro, aconteceu a final de A Fazenda 14. Como de costume, os eliminados compareceram ao último episódio do reality show da Record e capricharam na produção. Kerline Cardoso preparou um look deslumbrante para a ocasião que consagrou Bárbara Borges como a grande campeã da edição.

Figurino escolhido pela ex-peoa conta com estampas digitais. Créditos: Reprodução/Instagram.



Kerline optou por um corset em tela crinol e barbatanas, bustos revestidos com tecido alfaiataria, levemente acetinada, com atividade confort. O look também tem estampas digitais, com consciência ecológica, em 3D exclusiva, do fashion designer alta costura Kallil Nepomuceno.

O look é assinado pelo fashion designer alta costura Kallil Nepomuceno. Créditos: Reprodução/Instagram.



A roupa da 10ª eliminada do reality show chamou atenção e rendeu elogios. “Você sempre acerta nos looks”, disse uma seguidora. “A beleza dessa mulher é surreal”, elogiou um internauta. “Arrasando como sempre”, comentou uma fã da cearense. O figurino foi desenvolvido por Attualitá Têxtil.

Bárbara Borges foi a grande campeã de A Fazenda 14. Créditos: Reprodução/Instagram.



Além do look escolhido pelos ex-participantes, outro assunto que rendeu comentários foi a vitória de Babi. A vencedora de A Fazenda 14 recebeu 61,14% dos votos e faturou o prêmio de R$ 1,5 milhão. Com 35,03% dos votos, Bia Miranda ficou em segundo lugar, Iran Malfitano conquistou apenas 3,83% da preferência do público e ocupou em terceiro lugar da disputa.