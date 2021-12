Kerline Cardoso lança collab de pijamas: “Cereja do bolo de um ano mágico”

A cearense criou uma coleção com peças que podem transitar em diversas ocasiões

Encerrando o ano com chave de ouro, a ex-BBB e influenciadora Kerline Cardoso preparou um projeto que é já um sonho de longa data: sua primeira linha de pijamas. Ao lado da marca Del Irio Moda Íntima, a cearense preparou uma coleção de pijamas que representam muito bem o seu estilo vibrante e animado, alinhando com conforto e praticidade para todos os tipos de corpos.



“Eu estava muito ansiosa para ver esse projeto nascer. Sou muito apaixonada por essa tendência [homewear] e fiz questão de criar uma coleção que tivesse a minha identidade em todas as peças. Mas também tive a grande sorte em conseguir fazer a collab com uma marca que preocupou-se com os mínimos detalhes e confia tanto no meu trabalho”, conta.

A linha conta com peças que somam a versatilidade e informação fashion, com peças que permitem transitar em diversas ocasiões. “O lançamento precisou ser feito perto do natal, que eu acho que combina perfeitamente com a proposta que criei ao lado da Del Moda. Além de ser perfeito para ficar em casa, com os acessórios certos o pijama se torna o look ideal para uma noitada. O material é super confortável, dando aquele toque especial. É a cereja do bolo de um ano mágico que mudou minha revela”, revela a influencer que se tornou um dos destaques da última edição do Big Brother Brasil.