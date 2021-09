Extensão de cílios: Especialista explica como participantes de A Fazenda estão mantendo os fios intactos durante o programa

Esteticista Kelly Vial , CEO do Espaço Entre Cílios & Unhas, do Rio de Janeiro (RJ) indica qual é o período indicado para fazer a manutenção das pestanas

Antes de entrarem em “A Fazenda”, várias participantes fizeram procedimentos estéticos para aparecerem belas e graciosas durante a transmissão em rede nacional do reality show. A maioria das mulheres do elenco, como Tati Quebra Barraco, Mileide Mihaile, Aline Mineiro, Solange Gomes, Marina Ferrari, Erika Schneider e Sthe Matos, apostou em cuidados capilares, aplicação de botox no rosto e até mesmo extensão de cílios para melhorarem a aparência.

Esse último tratamento citado acaba gerando algumas dúvidas nos telespectadores que acompanham a atração, uma vez que os cílios demandam um grau considerável de manutenção e o desfecho de “A Fazenda” está previsto apenas para o final do ano. A conta não parece bater e a pergunta que fica é a seguinte: como as peoas irão manter suas pestanas intactas ao longo do programa?



De acordo com Kelly Vial, CEO do Espaço Entre Cílios & Unhas, é possível cuidar da extensão dos cílios nestas circunstâncias, embora, de fato, ele não possa durar os três meses de confinamento.

“O ideal é realizar a manutenção de 15 a 20 dias. Porém, quando não há como fazer isso, dá para ir mantendo os fios até todos eles caírem por completo. O processo pode levar até um mês e meio, dependendo do cuidado e do tipo de fio da cliente”, explica.

Atualmente, a extensão de cílios tem ganhado destaque no mercado de beleza e estética, com constantes novidades no que se refere à diversidade de técnicas e materiais. Os tipos de alongamento mais comuns são os cílios fio a fio, com volume russo ou estilo híbrido. Para quem irá ficar um período maior sem refazer o procedimento, o mais indicado é optar pelo mega volume, que deriva do chamado volume russo.

“Consiste no preenchimento total dos cílios naturais que estão saudáveis para receber a extensão. Para dar mais volume, usamos um conjunto de fios ultrafinos em cada fio da cliente, o que possibilita uma maior quantidade de pelos e traz mais densidade. Ou seja, cílios mais cheios, o que, por consequência, confere uma durabilidade maior e requer intervalos mais longos de manutenção entre eles”, afirma.

Outro fator que interfere na durabilidade da extensão dos cílios é o cuidado com as pestanas no dia a dia.

“Apesar de ser bem prático, muita gente deixa de lado certos hábitos, como higienizar diariamente a área dos olhos com um sabonete líquido facial adequado, isto é, neutro, sem concentrações altas de ácido ou sendo shampoo de bebê. Também não se deve esquecer de pentear os cílios sempre que necessário, para que não incomode quando os cílios naturais começarem a crescer”, recomenda.



Uma dica importante para preservar a saúde dos seus fios originais, especialmente quando a extensão começa a sair, é evitar arrancar os fios sintéticos a todo custo e sem ajuda profissional.

“Se fizer isso, os cílios naturais podem cair, danificando-os de forma irreversível se não estiverem no fim do seu ciclo. É como se a pessoa estivesse apressando um processo natural dos pelos do corpo. O ideal é esperar que caiam naturalmente, pois, dessa forma, você se certifica de que eles vão sair quando o adesivo se degradar ou o ciclo se encerrar, justamente para nascer novos fios em seu lugar”, completa Kelly.