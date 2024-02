Katy Perry destaca em entrevista em famoso programa de auditório americano que vai tocar no ‘grandioso’ Rock in Rio

Cantora encerra noite do dia 20 de setembro, no “Dia Delas”

A edição de 40 anos do Rock in Rio será a melhor de todos os tempos, segundo o criador do evento, Roberto Medina. Entre os artistas confirmados está a aclamada Katy Perry. A artista que já declarou em diferentes momentos sua relação com o Brasil e o amor pelos fãs do país, destacou em entrevista na noite desta segunda (12), para o apresentador Jimmy Kimmel, na ABC, sua vinda ao Rock in Rio.

“No outono (primavera no Brasil), eu vou me apresentar no grandioso e incrível festival brasileiro, o Rock in Rio. Estou muito animada para este momento. Será uma grande oportunidade para os meus fãs de todo o mundo, especialmente para os brasileiros!”, disse Katy durante a entrevista ao programa Jimmy Kimmel Live, em trecho disponível no Instagram do programa e de Kate.

O Rock in Rio está marcado para acontecer em setembro de 2024 nos dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22. O show de Katy Perry está marcado para encerrar o “Dia Delas”, agendado para 20 de setembro, que homenageará a força e o empoderamento feminino.

A venda oficial de ingressos para o Rock in Rio acontecerá exclusivamente pela plataforma Ticketmaster Brasil, a partir das 19h do dia 11 de abril.