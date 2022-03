Kátia Barros e Marcello Bastos contam sobre o sucesso estrondoso da Farm

Empresários concederam uma entrevista exclusiva para a Revista 29 Horas

Kátia Barros e Marcello Bastos começaram as vendas da Farm no ano de 1997 em uma feira de rua. No decorrer dos anos, a marca alcançou um crescimento estrondoso e hoje possui 75 lojas espalhadas em 22 estados brasileiros.

“Não há nada que traduza melhor um país do que os seus encantos naturais. A natureza, nas nossas coleções, é uma síntese do nosso povo”, reflete Kátia.

Agora, os responsáveis por todo esse sucesso investem na internacionalização da marca, contribuindo para que a moda brasileira seja reconhecida mundo afora.

“Hoje, todo crescimento conquistado pela Farm fora do Brasil é orgânico, e as unidades internacionais já estão conseguindo se autossustentar, sem aporte de investimentos brasileiros”, conta Marcello. Além de lojas próprias em Nova York, Los Angeles, Miami, Paris e Londres, a marca distribui peças por mais de 1500 centros comerciais multimarcas ao redor do mundo, e possui planos para expandir ainda mais a sua atuação internacional nos próximos semestres.