Dilúvio, single de Karol Concá, ultrapassa 1 milhão de streamings

Após a polêmica vivida no Big Brother Brasil, Karol Conká está reconquistando seu espaço no mundo da música

Karol Conká, após sua passagem polêmica pelo reality show Big Brother Brasil, deu uma repaginada em sua imagem para voltar aos holofotes. A artista, que ganhou um documentário que divide opiniões no Globoplay, A vida Depois do Tombo, lançou recentemente a faixa “Dilúvio”, música forte e reflexiva escrita em 2020, mas que passou por alguns retoques após a saída de Karol do reality.

“Escrevi Dilúvio no ano passado, e ela passou por algumas mudanças depois das experiências que vivi. Me permiti sentir, olhei para dentro e transformei em arte todo esse sentimento”, explica a cantora.

Karol Concá. Foto: Lana Pinho

Após sua passagem pelo BBB 21 ter impactado sua carreira, Karol tem alçado um voo progressivo, conseguindo, aos poucos, reconquistar seu lugar nas plataformas de streaming. No Youtube, antes do programa, a cantora possuía 271 mil inscritos, após o lançamento de “Dilúvio”, a marca subiu para 313 mil. O vídeo da música, por sua vez, ultrapassou as 950 mil visualizações. Além disso, a faixa está em alta desde o seu lançamento.

No Sportify, o single ultrapassou a marca de 1 milhão de streaming sem ao menos o videoclipe ser lançado. Como uma fênix Karol Conká tem se reerguido. Esse é o poder da mamacita.

Confira o clipe