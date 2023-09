Karlota Gourmet retorna ao Brasil depois de 6 anos e faz seu primeiro evento após temporada nos EUA

Maior evento já registrado na cidade de Areia-PB foi teve o menu preparado por Karlota. Uma das feijoadas mais famosas do Brasil foi o prato principal em comemoração ao aniversário do filho e da prima da chef

Após uma bem-sucedida temporada nos Estados Unidos, a renomada chef das estrelas, Karlota Gourmet, retornou ao Brasil e realizou seu primeiro evento na cidade de Areia, na Paraíba. O acontecimento foi considerado o maior evento já realizado na cidade, reunindo um seleto grupo de convidados.

Karlota e os aniversariantes, seu filho Eduardo Guimarães e Jessica Rocha Karlota e Jaqueline Rocha

O motivo do evento foi muito especial para Karlota, pois foi a comemoração do aniversário de seu primogênito, Eduardo Guimarães e de sua prima Jéssica Rocha. A chef queridinha das celebridades preparou uma linda festa com inspiração tropical, onde foi servida a sua famosa feijoada, marca registrada da chef nos EUA.

Detalhes da festa organizada por Karlota

O dia foi repleto de delícias gastronômicas e muita alegria, proporcionando aos convidados uma experiência única. Além disso, o evento no Brasil trouxe muita emoção para Karlota, que pôde retornar às suas origens e presentear seus familiares com a culinária que a tornou conhecida como “chef das estrelas”. A união da gastronomia afetiva, apresentada com sofisticação, foi a marca registrada de Karlota.

Karlota compartilhou em seu Instagram a felicidade de retornar ao Brasil e celebrar os aniversários de seu filho e prima em um lugar mágico da cidade de Areia. Na publicação, a chef agradeceu a sua tia Jacqueline Rocha por hospedá-la durante sua estadia no paraíso, além de agradecer à sua nora Isadora Veras por ser sua cúmplice na surpresa. Karlota também expressou sua gratidão à sua mãe Socorro Silveira, seu pai Carlos Magno, que estiveram presentes na festa.



“Ontem foi o aniversário do meu primogênito @dudugalmeida e da prima/irmã @ajessica.leal e Deus me deu o privilégio de juntar parte da nossa família para celebrar o aniversário deles e comemorar nosso retorno depois de seis anos! O lugar? Uma parte mágica da natureza na cidade Areia. E quero aproveitar para deixar a minha gratidão a tia @jacquelinerochac que me convidou para ficar esses dias nesse paraíso”, escreveu.



A chef também destacou a importância de alguns amigos essenciais para a realização do evento, como Polyanna Cavalcanti, Nazira Dantas, Maria Aparecida, Jessica Oliveira e Aladin Monteiro, que trouxe cultura e alegria aos dias de Karlota. Por fim, a chef agradeceu ao seu marido e a todos que estiveram presentes nesse dia incrível, sem os quais não seria possível realizar.



O retorno de Karlota Gourmet ao Brasil marca um novo capítulo na sua carreira, trazendo consigo toda a experiência adquirida em sua temporada nos EUA. Com seu talento e sofisticação, a chef já tem sido bastante requisitada para eventos e festas no Brasil e abriu sua agenda especialmente para os brasileiros.