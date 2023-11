Karlota, a chef das estrelas, é convidada para cozinhar com o Chef Erick Jacquin em Orlando

Jacquin esteve na cidade a convite do ‘Orlando Gastronomie’, para participar da gravação da campanha “Orlando com tompero!”

00A chef das estrelas, Karlota Fonseca foi convidada para cozinhar com o chef Erick Jacquin na casa que estava hospedado em Orlando – EUA. O famoso jurado do programa Master Chef Brasil esteve nos Estados Unidos, a convite do Orlando Gastronomie, para participar da gravação de uma campanha com o nome: “Orlando com tompero!”.

Durante a passagem de Jacquin por Orlando, o chef gravou com outros profissionais para o programa que vai mostrar a culinária brasileira em Orlando em seus respectivos estabelecimentos. Entretanto, Karlota foi a única chef convidada a cozinhar exclusivamente com Jacquin em sua casa.

O Menu teve de entrada o famoso brie, um escondidinho exclusivo da Karlota e ovos mexidos servidos na casca com caviar – especialidade do chef Jacquin. De prato principal foi servido um autêntico risoto com salmão e molho de limão feito a quatro mãos. Para finalizar, a chef fez sua famosa sobremesa: sorvete de queijo com calda quente de goiabada.

“Uma noite memorável em Orlando, onde a gastronomia se uniu à amizade. Cozinhar com o incrível Erick Jacquin foi um privilégio e ouvi-lo dizer: ‘gostei muito’ tornou este jantar ainda mais especial”, disse Karlota.

“Cozinhar para amigos é sempre muita responsabilidade e ao mesmo tempo muito recompensador”, pontuou a chef. Durante o encontro, além de elogiar o trabalho de Karlota, Jacquin a convidou para repetir o encontro quando Karlota for à São Paulo. “Sou privilegiada por parceiros e amigos de jornada, tem muita mágica acontecendo por trás das cortinas”, disse a brasileira.