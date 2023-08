“+Forte e Corajosa” é um convite às leitoras que desejam se fortalecer na fé e vivenciarem uma vida de firmeza espiritual, propósito, completude e paz

Karina Bacchi é cristã, apresentadora, mãe, modelo, podcaster, atriz e agora, autora que lança a obra + Forte e Corajosa pela Editora Vida. O livro, que chegará às mãos das mulheres por todo Brasil a partir de agosto, é um convite não apenas para o entendimento mais profundo acerca delas, mas, principalmente, a respeito de Deus.

Karina Bacchi lança livro para encorajar mulheres na vida cristã

Na obra, Karina encoraja cada leitora a enfrentar a jornada da vida com fé e determinação através do conhecimento da Palavra e de uma vida de intimidade com o Criador, além de instigar a descoberta sobre si e sobre as promessas de Deus para a humanidade. Com atividades interativas, que estimulam cada uma a responder questões sobre a vida com sinceridade, ao longo de dez capítulos, a autora também aborda individualmente, aspectos importantes na vida feminina, como: empoderamento, ego, vaidade, insegurança, rejeição, julgamentos, questões emocionais. Além de auxiliar cada uma a identificar seus maiores temores e trabalhar com estratégias práticas de fé para superá-los com confiança e perseverança.

Forte e Corajosa aborda empoderamento, ego, vaidade, insegurança, rejeição, julgamentos e questões emocionais

Em + Forte e Corajosa, a escritora compartilha orações, escrituras bíblicas e parte do seu próprio testemunho de transformação para auxiliar na jornada cristã de outras mulheres. “Acredito que conhecer aquilo que tenho vivido pode inspirar e potencializar a fé das pessoas, para que vivam uma vida de plenitude e grandes realizações”, confidencia Karina Bacchi, no livro. A apresentadora convida ainda as leitoras a percorrerem juntas as páginas do livro para estarem sempre abertas e atentas à doce voz do Espírito Santo.

Sobre a autora

Karina Bacchi é mãe, autora, atriz, apresentadora e modelo brasileira nascida em São Manuel, interior de São Paulo. Ela deixou sua cidade aos 14 anos e seguiu para a capital para investir na carreira artística. Sua história de vida mudou após um verdadeiro encontro com Jesus, trazendo um novo propósito para seus dias. Atualmente, Karina impacta diariamente milhões de pessoas na internet com seu ministério. Apresenta em seu Canal do YouTube – o + Forte Podcast, onde recebe autoridades do mundo cristão compartilhando seus testemunhos de fé e agora, lança o livro +Forte e Corajosa com tema rico e extremamente relevante em nossa atualidade, trazendo inspirações reais direcionadas a transformar a vida das mulheres e encorajá-las a terem uma vida espiritual verdadeiramente forte.

