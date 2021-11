Karen Lotze, conheça a arquiteta que revolucionou no mercado digital no Brasil

Empresária está em mais de 21 municípios e atende clientes fora do país; diferencial foi apostar no mercado digital

Mudar de ambiente é algo comum. Mudar de cidade para ampliar o campo de trabalho também é uma missão difícil. Mas essa pode ser a receita para o sucesso da arquiteta Karen Lotze. De Florianópolis para Campinas, em São Paulo, a empresária revolucionou a maneira de atender o cliente e fazer negócios.



Foram anos atuando no sul do país, mas Lotze buscou outros desafios, dentre eles, mudar de cidade, ampliar o nicho de clientes e mergulhar no mundo digital. Sem as paredes de um escritório convencional, a arquiteta buscou na tecnologia uma maneira de conquistar novos negócios.

“Quando apostamos na mudança de cidade e se adaptar para uma realidade online, enfrentamos muitos desafios, até porque, dois anos trás o cliente ainda gostava de visitar o escritório, era uma realidade mais quadrada, mas com a chegada da pandemia, tivemos uma nova adaptação. Hoje, eles preferem que os atendimentos sejam online, além disso, quando os visitamos em casa, temos a oportunidade de criar vínculos e isso se transforma em negócios e amizades”, comentou Karen.



Apostar na internet para captar e abranger a atuação dos negócios foi uma sacada inteligente. E toda essa tecnologia também ajudou na maneira de entregar os trabalhos envolvendo a arquitetura.

“A pandemia acelerou muita coisa no mercado brasileiro, e a arquitetura, decoração e construção civil fez parte integral desse processo. Além de sermos obrigados a passar um tempo em casa, esse isolamento permitiu que muitas portas se abrissem para a atuação do profissional, como, por exemplo, as reformas, construções de novos espaços para as famílias e decoração”, contou.



“Há quatro anos começamos nosso trabalho de forma online, mas essa aceleração permitiu que todo o processo da equipe se tornasse digital. Agora, o cliente pode acompanhar em tempo real a execução do projeto dele, assim como toda a equipe de trabalho pode estar integrada”, explicou Karen Lotze.



A cereja dessa receita de sucesso foi investir no digital, dentro da jornada de trabalho até na captação de novos clientes. “Investimos em marketing digital para ampliar nossos trabalhos, e temos tido muitos retornos, mas mesmo que todo o processo de criação e captação seja online e amplie a proposta de trabalhar dentro e fora do país, com diversos clientes e funcionários, percebemos que ainda era necessário ter algo a mais para entregar ao cliente, por isso, ao final do projeto, enviamos um livro com detalhes do projeto para que ele possa ter algo para ‘tocar’ e ver”, contou.

Com esse carrossel de sucessos, a meta agora é ampliar os projetos para 200 por ano, dentro e fora do país. Lotze ainda deixou um recado importante: “Conhecimento nunca é demais! Aproveitei as oportunidades para fazer mestrado, pós-graduação, MBA e isso criou uma rede de network muito grande, que nada mais é do que uma ponte para novos projetos”, enfatiza.