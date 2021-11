Karen Kardasha rouba cena em show de Matheus e Kauan em Nova York

Humorista aproveitou o Halloween e foi vestida de Família Addams com marido e amiga

Que Karen Kardasha, personagem do humorista Renato Shippee, é um sucesso, isso todo mundo sabe. Sempre inovando no humor e com vídeos engraçadíssimos no Instagram (@karenkardasha), agora está roubando a cena com suas fantasias nas festas de Halloween em Nova York.



No último fim de semana, a dupla Matheus e Kauan, que está fazendo turnê internacional, se apresentou em Newark e Karen marcou presença, obviamente.

”Assisti ao show e depois tive meu show com @matheus_mek relembrando sucessos clássicos do Rock nacional!”, com um vídeo cantando junto com a dupla após o show

Com sua amiga Lucia Clyn vestida de Wandinha, seu marido Todd Kardasha de Gomez e Karen de Mortícia, formaram a ‘Família Addams’ e chamaram atenção pela forma divertida de irem ao show, levando a sério o Halloween. O trio tirou fotos com diversos fãs de Karen Kardasha e esbanjou simpatia com todos que se aproximavam.

E lembrando que o Halloween ainda não acabou por lá e com certeza teremos mais fotos e vídeos de Renato Shippee e sua Karen Kardasha arrasando.