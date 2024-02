Kärcher renova o brilho do Cristo Redentor em ação de limpeza global

Líder mundial em soluções de limpeza, empresa realiza manutenção com lavadoras de alta pressão para preservar ícone turístico

Em uma demonstração de compromisso contínuo com a preservação do patrimônio histórico, a Kärcher, líder global em soluções de limpeza, iniciou uma nova fase do seu projeto “Limpeza Pelo Mundo”. Dessa vez, a ação concentra-se no icônico Santuário Arquidiocesano Cristo Redentor, um dos principais pontos turísticos do Brasil, que atrai milhões de visitantes anualmente.

Entre os dias 31 de janeiro e 2 de fevereiro, a equipe técnica da Kärcher está realizando uma minuciosa manutenção na área de acesso e entorno do monumento, utilizando exclusivamente lavadoras de alta pressão profissionais, modelos HD e HDS, com tecnologia alemã e fabricação 100% brasileira. O diferencial está no consumo eficiente de água, sendo 80% menor do que os métodos convencionais.

O projeto “Limpeza Pelo Mundo” conecta-se ao propósito da empresa: “Renovar para preservar: juntos geramos um poderoso impacto em direção a um mundo limpo”. Há quatro décadas, a Kärcher dedica-se à limpeza do Cristo Redentor, contribuindo para manter o monumento em seu melhor estado.

“A Kärcher é uma empresa comprometida com a preservação do patrimônio histórico e cultural. Estamos honrados em poder contribuir para manter o Cristo Redentor, um dos símbolos mais importantes do Brasil, em seu melhor estado”, afirma Marco Dutra, Diretor Geral da Kärcher no Brasil.

A ação, realizada fora do horário de visitação, visa garantir que os turistas possam desfrutar normalmente do espaço durante o processo de limpeza. O Santuário Cristo Redentor recebe essa gentileza urbana como um gesto de reciprocidade pela acolhida do povo brasileiro ao longo dos quase 50 anos em que a Kärcher está presente no país.

O reitor do Santuário, Padre Omar, destaca a importância da parceria: “O Santuário Arquidiocesano Cristo Redentor tem um modelo de gestão preocupado com manutenção patrimonial para que alcance sempre a excelência, e a Kärcher nos ajuda a garantir o melhor resultado.”

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O projeto “Limpeza Pelo Mundo” não é uma novidade para a Kärcher, que já demonstrou sua expertise em mais de 100 projetos de restauração em todo o mundo. A ação no Cristo Redentor soma-se a uma lista impressionante que inclui monumentos como o Portal de Brandemburgo, na Alemanha, as colunas da Praça de São Pedro, no Vaticano, a Estátua da Liberdade, nos Estados Unidos, e outros ícones ao redor do globo.

Com a conclusão dessa etapa de limpeza, as fotos tiradas aos pés do Cristo Redentor certamente ganharão um brilho especial, representando não apenas a beleza do monumento, mas também o compromisso da Kärcher com a preservação e a sustentabilidade em escala global.

SERVIÇO:

Limpeza do Santuário Cristo Redentor

– Período: 31 de janeiro a 02 de fevereiro

– Horário: das 19h às 07h

– Local: Santuário Arquidiocesano Cristo Redentor