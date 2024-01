Kamila Simioni presenteia amiga de longa data com carro de luxo

A influenciadora e ex-participante do reality show ‘A Fazenda’ surpreendeu as redes sociais com a surpresa

Em um gesto que emocionou as redes sociais, a influenciadora Kamila Simioni e ex-participante do reality show ‘A Fazenda’ surpreendeu a todos ao presentear sua amiga de longa data, Alessandra, com uma Mercedes. Em uma entrevista exclusiva, Kamila compartilhou detalhes dessa surpresa única e aprofundou-se sobre a importância da amizade de oito anos com a amiga em sua vida e carreira.

Segundo a influencer, a origem da ideia de presentear Alessandra com um carro veio da motivação em fazer algo especial para a amiga, “A Alê havia demonstrado o interesse em trocar de carro e não pensei duas vezes em presenteá-la. Todo ano eu faço isso e todo presente físico é pouco em comparação a tudo que ela faz por mim.”

A surpresa do presente foi cuidadosamente planejada. Kamila levou Alessandra de surpresa até o local da revelação, mantendo a amiga vendada até o último momento. A reação de Alessandra, ao ver o carro, foi emocionante e chamou a atenção dos internautas nas redes sociais que comentaram "Vocês duas merecem, amizade sincera". Durante uma entrevista, a influencer descreveu como a amiga desempenha um papel fundamental em sua vida diariamente como alguém que está presente em cada decisão: "É alguém que posso confiar de olhos fechados e se eu não posso fazer algo no momento, ela estará lá. Com ela é como se meu dia passasse a ter 48h, é uma ligação onde nos entendemos sem ter que falar uma palavra." Ao longo dos anos, elas construíram uma amizade sólida, " Ela sempre foi e é meu braço direito em cada decisão importante. É onde tenho apoio e segurança, além da minha família. Nossa relação se baseia muito na parceria e no apoio e a Alê é alguém que vou levar para a vida toda, tenho certeza.", reforçou Kamila afirmando que a amiga a ensinou sobre parceria e companheirismo. Sobre os planos para 2024, Simioni manteve certo mistério, afirmando que tudo está sendo alinhado com sua equipe. "Apenas saibam que vem muita coisa boa por aí."