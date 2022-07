Kallas aquece o mercado publicitário carioca

Lançamento de circuito com 400 placas de rua digitais promete alavancar mercado publicitário da região

O mercado publicitário do Rio de Janeiro é o segundo maior do Brasil, e alcançou em 2021 4,79% do share publicitário, segundo o CENP-Meios, o que certamente exige dos players um olhar mais cirúrgico quando se trata da região.

A celebração recebeu profissionais de mídia, marketing e publicidade, além de Luiz Roberto Kallas, fundador da Kallas, Rodrigo Kallas, CEO da empresa e outras frentes importantes para o projeto.

Pensando nisso, a empresa nacional de mídia out-of-home, Kallas Mídia OOH, investiu em um circuito composto por 400 placas de rua digitais estrategicamente posicionado nos principais bairros e centro comerciais da capital carioca.

O circuito foi dividido em três partes para melhor assertividade de cada marca e cliente. O circuito da Zona Sul conta com 50 painéis de LED e abrange Botafogo, Copacabana, Ipanema, Leblon, Gávea e Jardim Botânico, bairros com grande fluxo de turismo. Ainda na rota turística, entretanto localizados nos principais cruzamentos da cidade e comércios renomados, o circuito Premium conta com mais 120 painéis de LED posicionados no Centro, Tijuca, Catete, Flamengo, Lagoa, São Conrado e Barra da Tijuca.

Com um novo olhar voltado para as áreas comerciais da cidade, mais 230 painéis de LED foram instalados na Zona Norte da cidade, principal polo de comércios da região, buscando atender marcas que querem falar com todo tipo de público carioca. Totalizando 400 placas de ruas digitais, a novidade soma a maior relação de frequência e cobertura existente no Rio de Janeiro.

De acordo com o GeoFusion, o impacto semanal estimado somado a todas as placas do circuito é de 67.170.570 pessoas.

As placas de ruas para publicidade são tradicionais no mundo inteiro, entretanto, o Rio de Janeiro conta com um novo modelo de comercialização exclusivo, com looping de 1 minuto e inserções de 10 segundos, permitindo maior impacto da marca anunciante.

Para a cliente da empresa Jaqueline Nunes, Coordenadora de Marketing e Mídia na Yduqs, “A publicidade em placas de rua da Kallas são uma excelente alternativa para aproximar a marca do público em pontos estratégicos, além de ser um formato efetivo para indicar a localização precisa das nossas novas unidades”.

Na quinta (30), a empresa promoveu um evento no restaurante Flutuante, no bairro da Urca para anunciar oficialmente o circuito. A celebração recebeu profissionais de mídia, marketing e publicidade, além de Luiz Roberto Kallas, fundador da Kallas, Rodrigo Kallas, CEO da empresa e outras frentes importantes para o projeto.

Durante a festa, a Head de Marketing Nacional da empresa, Patrícia Vidal, anunciou a promoção ‘PlaKa Premiada’ que comtemplara 10 pessoas do mercado publicitário carioca com prêmios de até 10 mil reais nos próximos dias.