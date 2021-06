Kaliandra Sá assume como Gerente Regional de Imprensa da TIM Brasil

A jornalista continua com plano traçado pela head da área, Alessandra Ber

Com o objetivo de integrar os atendimentos da rede TIM, a função de Gerente Regional de Imprensa TIM Brasil, tem uma nova representante. A jornalista Kaliandra Sá, que possui mais de dez anos de atuação na área de Relações com a Imprensa da operadora, assumiu o cargo, tendo como um de seus objetivos dar potência e agregar a troca com a sede da companhia, colocando em foco os assuntos trabalhados pelas equipes regionais. Kaliandra segue dando continuidade aos planos de Alessandra Ber, head da área que iniciou uma nova fase em Comunicação Corporativa na TIM.

Atuando na sede do Rio de Janeiro, Kaliandra conta com uma grande equipe nos escritórios regionais: Silvia Bica (Sul), Caroline Pimentel, Sheyla Modesto (Sudeste), Rafael Guimarães (Centro-Oeste), Roberta Câmara e Fernanda Veiga (Nordeste/Norte).

A agência de comunicação MassMedia é responsável pelas ações de mensuração de dados e consultoria da Tim Brasil e também é quem cuida do trabalho de assessoria de imprensa e relações públicas da operadora.

“Os resultados dos escritórios regionais na imprensa correspondem a mais de 76% do total nacional da TIM. Estamos trabalhando para consolidar essa relevância local e para fazer uma comunicação mais humanizada, com temas relevantes para a sociedade e histórias de transformação proporcionadas pela tecnologia e conectividade”, afirma Kaliandra.