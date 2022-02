Kaka Magnata quer presentear seguidor com carro BMW em 2022

O influenciador pretende fazer uma rifa e o grande prêmio será o veículo

O empresário Kaka Magnata chama atenção nas redes sociais com as festas badalas, carros de luxo e muito trabalho. Sempre tentando se conectar e interagir com os seguidores, o influenciador faz algumas dinâmicas com os fãs e tenta levar uma palavra de inspiração e alegria. Em 2022, ele planeja fazer uma rifa para presentear um dos seguidores com o carro dele, uma BMW.

Kaka sempre faz questão de motivar os seguidores a continuarem lutando atrás dos sonhos



A vida de Kaka não foi fácil, o influenciador nasceu em uma família humilde e lutou para conseguir conquistar os sonhos dele e da família. Ele fundou uma padaria com o pai e se tornou assessor do Mc Vitão do Savoy. Magnata confessa que a pandemia prejudicou um pouco os negócios, mas ele afirma que desistir nunca foi uma opção e é esse tipo de mensagem que ele sempre leva para os seguidores.

O carro de Kaka faz muito sucesso nas redes sociais, recebendo sempre vários elogios



“Não desista porque momentos ruins são necessários para que os bons possam valer a pena. Tudo que a gente faz tem um propósito, nunca vamos passar por nada à toa, mas se dermos importância demais para os problemas não conseguimos crescer. Então, nunca desista, se reinvente, mesmo que seja preciso voltar do zero. Acredite em você”, aconselha o empresário.



Sabendo que o momento de pandemia não está fácil e querendo sempre se conectar mais com os fãs, ele começou a fazer algumas brincadeiras nas redes sociais. Uma delas é esconder um emoji em uma foto e a primeira pessoa que achar ganha um pix. “Isso não tem retorno financeiro para mim, mas já teve vezes de eu mandar o pix para pessoa e ela até chorar de gratidão. Eu me sinto realizado com isso”.



O empresário já tem mais de 400 mil seguidores no Instagram (@kakamagnataoficial)



Com isso, Magnata pretende realizar o sonho de um fã em 2022. Os seguidores sempre comentam sobre o carro da BMW que ele possui e o influenciador decidiu que irá rifar o veículo em breve. De forma totalmente legal, o público poderá participar através de um site especifico para esse tipo de projeto.



Essa é uma forma de não apenas contribuir para a felicidade de alguém, mas também uma forma de agradecer por tudo que tem hoje. “Tudo que eu tenho e sou hoje é graças a Deus em primeiro lugar e segundo aos meus pais, meu pai e minha mãe. Eu os amo e sou grato por tudo”, finalizou o influenciador.