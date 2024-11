Kaká Diniz e Sorocaba juntos no maior evento de gestão médica do Brasil: veja os detalhes do Medgest PRO!

O Medgest PRO, maior encontro de gestão médica do Brasil, acontece nos dias 29 e 30 de novembro e 1º de dezembro, no Edifício Tower, em Alphaville, São Paulo. Sob a liderança do mentor e estrategista Rogério Magalhães, o evento promete atrair médicos e empreendedores interessados em elevar a gestão de clínicas e consultórios.

Nesta edição, o encontro contará com as participações especiais de Kaká Diniz, sócio-fundador da Non Stop, maior agência de influenciadores da América Latina, e marido da cantora Simone Mendes; e do cantor Sorocaba, da dupla Fernando & Sorocaba, que também se destaca como empreendedor com parcerias publicitárias de sucesso.

Sorocaba, cantor e empresário, levará ao Medgest PRO sua experiência de sucesso com grandes marcas e parcerias no mercado publicitário

“Todas as edições temos convidados especiais que compartilham suas experiências, como o empresário Carlos Wizard, por exemplo. Nesta edição vamos trazer dois ícones do mercado empresarial, o influencer e empresário Kaká Diniz e o cantor sertanejo Sorocaba, um dos poucos artistas que têm grandes marcas, de diversos segmentos, associadas ao seu próprio nome e com parcerias duradouras. Os dois vão compartilhar suas trajetórias, experiências e sucessos no empreendedorismo”, afirma Rogério Magalhães.

Além das estrelas do evento, o Medgest PRO reunirá médicos como a Dra. Erica Mantelli e o Dr. Domingos Mantelli, CEOs da Clínica Mantelli, e o Dr. Tiago Alcântara, Head da Clínica Clay, que compartilharão insights valiosos para o desenvolvimento profissional dos participantes.

Kaká Diniz, empresário e sócio-fundador da maior agência de influenciadores da América Latina, será um dos destaques do Medgest PRO, compartilhando sua trajetória de sucesso no empreendedorismo

O programa abordará temas essenciais como administração financeira, marketing, experiência do cliente e alinhamento de serviços à rentabilidade. O objetivo é proporcionar independência financeira e qualidade de vida aos médicos, reduzindo a dependência de plantões e convênios.

Com mais de 500 médicos já impactados em edições anteriores, o Medgest PRO busca transformar o setor de saúde ao integrar inovação, ética e práticas comprovadas de gestão. O evento promete ser um marco para profissionais que desejam otimizar processos e aprimorar a experiência do paciente em suas clínicas.

O programa cobre temas essenciais e desafiadores no segmento, como aumentar o volume de consultas, iniciar uma clínica, administrar o tempo, alinhar produtos e serviços à rentabilidade, e melhorar a experiência do paciente. Também aborda posicionamento digital pessoal, recrutamento e gestão financeira específica para clínicas e consultórios.

As inscrições estão abertas para quem busca uma nova visão sobre empreendedorismo e gestão médica.

Serviço:

Medgest – PRO – com o mentor Rogério Magalhães e os doutores Domingos Mantelli, Erica Mantelli e Tiago Alcântara.

Participações especiais: Kaká Diniz e Sorocaba

Dias 29 e 30 de novembro e 1º de dezembro – das 8h30 às 18h30

Edifício Tower – Alameda Xingu, 350 – 26º. Andar

Mais informações sobre o programa: @Medgestoficial