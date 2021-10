Juuva, marca de produtos inovadores para saúde e bem-estar, chega ao Brasil

Três produtos que são fenômenos de vendas nos Estados Unidos estão chegando no Brasil

A pandemia gerou grandes efeitos colaterais na população, principalmente em duas áreas muito importantes: a saúde e a vida financeira. Com produtos que ajudam na saúde e ainda dão uma renda extra à população, a Juuva chega finalmente ao Brasil com a promessa de proporcionar bem-estar e estimular o rejuvenescimento.



A Juuva é uma marca já estabelecida nos Estados Unidos e que está vindo para o Brasil no intuito de transformar a vida das pessoas. Com uma tecnologia de ponta, a empresa chegará ao país com três produtos, sendo o Anion Emitter, Escudo de Cation e o M-Phyt. Todos foram desenvolvidos para beneficiar todo o corpo e gerar mais qualidade de vida.

O Escudo de Cation emite íons negativos naturalmente para neutralizar frequências carregadas positivamente nocivas

M-Phyt é 100% puro, não refinado, óleo de semente de Muscadine prensado a frio. Ele é conhecido como um dos superalimentos mais potentes do mundo



O Anion Emitter é responsável por gerar mais energia, equilíbrio, concentração e força, além de reduzir o inchaço, ajudar no controle de dores, melhor a digestão e muito mais. Já o Escudo de Cation protege a pessoa dos cátions prejudiciais, que são, por exemplo, aqueles que são encontrados no celular. O M-Phyt é uma essência 100% pura que possui mais de 100 antioxidantes e vários nutrientes. Ele nutre a pele e reduz o aparecimento de cicatrizes, manchas e linhas finas.

O Anion Emitter é uma combinação patenteada de pedras preciosas e minerais, cada um com habilidades únicas para direcionar e emitir propriedades curativas de maneira consistente



Por meio de produtos revolucionários, liderança de classe mundial, treinamento e outros elementos-chave, a Juuva oferece uma cultura de transformação para ajudar a população. “As pessoas vão poder se tornar revendedoras da marca. Tem planos de negócios para quem quiser participar. Então, a Juuva vem para atuar tanto na saúde como na parte financeira da população”, afirma Paulo Araújo, responsável por trazer a marca para o Brasil.

O Escudo de Cation pode ser conectado a qualquer dispositivo eletrônico



A Juuva foi fundada em 2013 nos Estados Unidos e chegou a vários outros países com o sucesso dos produtos e o excelente feedback dos clientes e revendedores. Agora a marca chega ao Brasil com projeto enorme no intuito de mudar a vida das pessoas positivamente.