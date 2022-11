Justiça reduz valor da indenização que apresentador Sikera Jr. terá que pagar para Xuxa Meneghel

O valor inicial de R$300mil passou a ser de apenas R$50mil. Xuxa ainda pode recorrer da decisão



A segunda instância do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo confirmou a decisão de primeira instância de condenação do apresentador Sikêra Jr e RedeTV à indenização por danos morais por ofensa direta à honra e imagem da apresentadora Xuxa Meneghel.

O Desembargador Cesar Peixoto da 09ª Câmara de Direito Privado afirma que: “Na espécie ficou caracterizada a extrapolação e/ou abuso da liberdade de exposição do pensamento crítico, uma vez que os juízos de valor emitidos pelo apresentador José Siqueira Barros Júnior [Sikêra Júnior] em seu programa televisivo [Alerta Nacional – 24.10.20], sobre a apresentadora, atriz, cantora, empresária e ex-modelo Xuxa Meneghel tiveram o intuito deliberado de depreciar a dignidade, bem como de ofender a honra subjetiva e objetiva da litigante”, afirma.

Valor da indenização será repassado para instituições indicadas pela apresentadora



Xuxa já havia dito que o valor da indenização seria repassado para instituições indicadas pela apresentadora as quais são ligadas à assistência de crianças e adolescentes.