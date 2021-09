Saiba mais sobre a história de sucesso do pastor e escritor Junior Rostirola

Junior Rostirola é pastor sênior da Igreja Reviver, e também coordena projetos sociais através de sua liderança entre os fiéis

Segundo estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a população brasileira chegou a 213,3 milhões de pessoas em julho de 2021. O crescimento de 0,74% em relação ao ano anterior mostra um significativo aumento nos termos populacionais do país. Mesmo com o acréscimo, é possível entender que mecanismos como a internet e as redes sociais podem auxiliar a vida de milhares dessas pessoas, seja em aspectos pessoais ou profissionais.

Como é o caso do catarinense Junior Rostirola, pastor sênior da Igreja Reviver, que também coordena projetos sociais através de sua liderança entre os fiéis. Após ultrapassar os traumas de infância, Junior Rostirola decidiu colocar sua trajetória no seu livro “Encontrei um Pai”, onde relata com detalhes sobre os fortes problemas familiares que passou.

Diante de tanta repercussão, a obra já foi especulada para se tornar um filme num futuro próximo. Além das ações sociais locais, Junior possui grande influência nacional, graças à relevância de sua história de vida entre milhares de brasileiros, que o acompanham pelas igrejas onde passa ou através das mídias digitais.

“Tudo começou aos treze anos, quando fui à igreja através de um convite. Foi um processo bem longo, mas no tempo que passava, fui compreendendo meu chamado para a vida eclesiástica, mais precisamente para ser pastor. Então à medida que eu me envolvia e mergulhava num relacionamento de descobertas pessoais, curas emocionais, resoluções de problemas, pude compreender que poderia ser um facilitador para que outras pessoas fossem curadas. Fui descobrindo meu propósito e chamado, culminando no chamado pastoral”, conta Junior Rostirola.

Junior Rostirola também possui sucesso nas redes sociais, principalmente em seu Instagram, que atualmente tem mais de 58 mil seguidores, onde todos têm Junior como uma referência de vida. O pastor explica que se tornou um exemplo para muitos por ultrapassar as barreiras erguidas em sua caminhada pessoal e sempre manter a fé em seus objetivos e escolhas.

“Sou uma pessoa que pode dizer que superou os traumas que a infância difícil trouxe, que encontrou a razão de viver e o propósito da vida. Que também descobriu ser um filho amado de Deus Pai, cumprindo seu propósito e seguindo seu destino. Por isso eu defino meu esforço profissional como um trabalho relevante em cada resultado obtido. Certamente a cada mensagem que recebo, percebo o quanto uma palavra, um direcionamento, fizeram a diferença na vida das pessoas. Isto me traz uma grande satisfação, pois tenho podido contribuir para que as pessoas sejam curadas e saradas de seus traumas e dores, em suas mazelas e sequelas. Dessa forma, pretendo ampliar os nossos projetos sociais que hoje são referência no estado de Santa Catarina para todo o Brasil”, acrescenta.