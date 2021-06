Ator Julio Rocha e Karoline Kleine celebram primeiro aniversário do filho caçula

Durante a pandemia, os aniversários estão sendo adaptados para evitar a disseminação do novo coronavírus. Julio Rocha e a esposa Karoline Kleine celebram o aniversário de 1 ano do filho caçula, Eduardo, ao ar livre, em meio à natureza. A celebração intimista aconteceu no Parque Mirim, em Indaiatuba, São Paulo.

O menino ganhou um bolinho e se lambuzou todo ao lado do irmão José. A ocasião rendeu momentos inesquecíveis dos quatro e belas imagens.

Recentemente, Júlio decidiu se mudar de Alphaville, em São Paulo, para o município de Indaiatuba mais distante da capital do estado em busca de mais qualidade de vida.

Na rede social, ele publicou: “Você acredita? 365 !!!!

Antigamente se falava: o que adianta fazer festa de aniversário de 1 ano se a criança nem vai lembrar? ????????♂️???? Ah, mas eles não contavam com a invenção deste aparelhinho mágico chamado smartphone e muito menos com estas plataformas geniais que são as redes sociais onde tudo fica eternizado não mais como fotografia, mas como audiovisual.

And the oscar goes to…Dudu, este verdadeiro astro que ilumina nossas vidas há 365 dias????????Lembro como se fosse ontem do nascimento dele, o parto foi a coisa mais linda e emocionante dessa vida (o seu também foi José, pra não ter ciúme). Mas o Dudu na verdade estreou já com um mergulho olímpico na água da banheira num parto humanizado da Karol????, esta mulher guerreira que cuida de três crianças (sendo eu a que dá mais trabalho????????????????).

Numa coisa, a turma anti-aniversário de 1 ano tá certa: a festa é muito mais pros pais que pro filho. Mas como não ser babão e deixar de celebrar o aniversário de quem te ensinou que é possível multiplicar por dois a sua felicidade e que já chegou ensinando para nós tudo sobre o amor? ❤️???????? Uma festa é pouco para mostrar o quanto papai te ama, Dudu, por isso faremos mais até o fim de semana! Feliz Aniversário, Eduardo, te amo mais do que a Lua Ida e Volta”.

“Resolvemos buscar mais qualidade de vida e por isso decidimos que seria a hora de mudar para o campo. Viver em integração com os ritmos da natureza é como um renascimento, uma restauração. É reaprender a viver, a respirar, a se auto perceber e rever nosso papel como ser humano”, disse Julio.