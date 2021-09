Julio Rocha posa com a esposa e os filhos em caminhão para homenagear caminhoneiros

“A gente já viu que sem os caminhoneiros, o Brasil para”, disse o ator

Nesta quinta, 16, é celebrado o dia dos caminhoneiros, que fazem parte de uma categoria muitas vezes invisibilizada socialmente. Mas o Brasil sabe bem que sem estes profissionais, o país para. Por isso, Julio Rocha resolveu fazer uma homenagem a eles.

Ao lado da esposa, Karoline Kleine, e dos filhos, José e Eduardo, o ator posou dentro de um caminhão. Aliás, os meninos adoraram participar do ensaio. “Desta vez, não é uma cilada, Bino! Relembrando Antônio Fagundes e Stênio Garcia, esta dupla de atores que o Brasil ama, fizemos um mix do ‘Carga Pesada’ com a ‘Grande Família'”, conta Julio, fazendo referência aos extintos programas de TV.



“O José e o Dudu estavam no paraíso porque sempre gostaram de caminhão. E eu também, já que estava junto com eles e a Karol, que eu sempre achei muita areia pro meu caminhãozinho (mas não tem problema, eu dou várias voltas). Com a família reunida, fez todo o sentido aquela frase de para-choque de caminhão: ‘Não tenho tudo que amo, mas amo tudo que tenho'”, afirma.

“Uma homenagem a todos estes profissionais que muitas vezes têm que ficar longos períodos longe de suas famílias para fazer seu trabalho que é o de abastecer o Brasil. Por isso, máximo respeito aos caminhoneiros de todo Brasil e parabéns pelo dia de hoje”, escreveu o ator em seu Instagram nesta quinta-feira.