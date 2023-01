Julio Casares, Presidente do São Paulo, diz que Morumbi também foi casa de Pelé

O dirigente do tricolor paulista prestou homenagens ao ex-jogador do Santos

O presidente do São Paulo Futebol Clube, Julio Casares, esteve na Vila Belmiro na última segunda-feira (2) para participar do velório de Pelé. No local, o dirigente do tricolor paulista falou com a imprensa. “Nós que fazemos parte do esporte de alguma forma, nós temos que agradecer esse homem. E nós brasileiros tivemos a sorte que ele nasceu aqui. Então, nós temos que agradecer. Eu não estou aqui como presidente, pessoa física, mas o São Paulo como instituição agradece ao rei Pelé”.

Pelé com uma camisa dez do São Paulo Futebol Clube. Créditos: Instagram

Casares comentou sobre herança imaterial que ex-jogador deixou. “Que os ensinamentos e o legado do Pelé deixem para todos os brasileiros, principalmente para as crianças, uma nova forma de enxergar o que é defender o Brasil em uma copa, o que é jogar com respeito. Eu nunca vi o Pelé zombar de qualquer tipo de adversário, tanto que ele vestia camisa Vasco, do Flamengo, ele foi um cara de todos”.

O presidente do São Paulo relembrou qual era o sentimento dos são-paulinos quando o Pelé jogava contra o time de coração deles. “Até nós quando tomávamos gol do Pelé, a gente fica triste claro, como torcedor, mas a gente a gente ia relaxado pra casa porque era o rei, ele era acima de tudo”.

Julio Casares com uma camisa da seleção brasileira autografada por Pelé. Créditos: Instagram

O dirigente do tricolor paulista também falou sobre a relação do ex-jogador com estádio do seu time. “Nós temos assim um carinho muito grande. A despedida em 71 pela seleção brasileira foi no Morumbi. O Morumbi foi um pouco casa dele, assim como o Pacaembu e o Maracanã”.