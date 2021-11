Juliette estrela campanha do novo celular da Samsung

A influenciadora mostra as funcionalidades do novo celular de flip da marca em uma campanha refinada e moderna

Na última terça-feira, (16), estreou o clipe de lançamento do novo produto da Samsung, o Galaxy Z Flip3, com a nova embaixadora da marca, Juliette. Lembrando que o interessa da marca pela ex-BBB começou ainda na casa mais vigiada do Brasil, pois lá, ela já deu o tom elogiando o celular, fora os milhões de seguidores que já estava conquistando, sem saber, aqui fora.

Em um clipe super arrojado moderno e em tons rosê para o lançamento, a influenciadora e cantora mostra o quão prático são as funcionalidades do celular e todo o estilo e versatilidade de um celular dobrável, como por exemplo: usá-lo para gravação de vídeos e fotos sem o uso de tripé. Afinal de contas, o celular dobrável pode ser usado como o próprio apoio.

Em um clipe super arrojado moderno e em tons rosê para o lançamento, a influenciadora e cantora mostra o quão prático são as funcionalidades do celular e todo o estilo e versatilidade de um celular dobrável

O vídeo deixa claro a versatilidade de Juliette começando com a moça acordando, lendo suas notificações, tomando banho, o celular é a prova d’água, ensaiando suas canções e no avião tirando selfies, já que a ponte aérea tem feito parte da sua rotina com tantos compromissos.

Em setembro, a vencedora do BBB21 foi anunciada como a nova integrante do #TeamGalaxy com direito a grandes elogios da cúpula da empresa

“O novo vídeo da Samsung com Juliette reforça a versatilidade do Galaxy Z Flip3 5G, que possibilita utilizar um smartphone de uma forma nunca vista antes. Seja para tirar fotos ou ler suas notificações sem desdobrá-lo, ou até guardá-lo no bolso da calça com facilidade graças ao seu tamanho portátil. Essa nova fase da campanha traduz os benefícios na prática”, afirma Mario Sousa, diretor sênior de marketing e produto de dispositivos móveis da Samsung Brasil.

O celular é a prova d’água

Em setembro, a vencedora do BBB21 foi anunciada como a nova integrante do #TeamGalaxy com direito a grandes elogios da cúpula da empresa: “Estamos muito felizes em ter a Juliette como a mais nova integrante do #TeamGalaxy da Samsung. Acreditamos que seu carisma e simpatia serão perfeitos para cativar e engajar ainda mais nossos consumidores em torno dos nossos novos dispositivos dobráveis”, disse, na época, Roman Cepeda, vice-presidente de marketing da divisão de dispositivos móveis da Samsung Brasil.

Assista ao vídeo de lançamento: