Look usado por Juliette é campeão de elogios entre suas seguidoras

Desde que Juliette saiu do BBB como vencedora da edição, seus looks tem sido elogiado por seguidoras e personalidades da mídia e da moda.

Juliette se tornou um ícone da publicidade logo que saiu do BBB. Consequentemente esta comoção se estende a sua forma de se vestir. Suas escolhas na moda sempre rendem muitos comentários por parte de suas seguidoras. Exemplo disso é o look laranja que a ex-BBB e agora cantora usou em suas redes sociais.

Com pegada despojada e uma vibe bem verão, Juliette recebeu uma legião de elogios de seguidoras curiosas querendo saber de qual marca é a produção.



A peça faz parte da coleção Turquia da label e está disponível no e-commerce e multimarcas por todo o país



A ex-BBB Juliette postou a foto de publicidade no Instagram usando um outfit monocromático da marca catarinense Lalibela. Para a ocasião, a queridinha do público investiu em um conjunto composto por top cropped e calça de cintura alta, ambos em algodão na cor laranja, com styling feito por Yan Acioli.

A peça faz parte da coleção Turquia da label e está disponível no e-commerce e multimarcas por todo o país.

Mistério revelado! Suas seguidoras já podem se inspirar nos looks de Juliette e conhecer mais a coleção da Lalibela!