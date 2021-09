Juliette fará parte do #TeamGalaxy da Samsung no Brasil

Equipe de influenciadores da Samsung ganha mais um reforço com o carisma e simpatia de Juliette Freire

A Samsung anuncia, nesta quinta-feira (9), a mais nova integrante do #TeamGalaxy no Brasil: Juliette Freire. A advogada, maquiadora e cantora chega com tudo ao time de influenciadores da Samsung para divulgar os novos smartphones dobráveis da linha Galaxy Z – o Z Fold3 5G* e o Z Flip3 5G*.

Depois de conquistar milhões de fãs no começo do ano, essa arretada paraibana recebeu como primeira missão no #TeamGalaxy mostrar para todo o Brasil os versáteis e estilosos novos smartphones dobráveis da Samsung.

“Estamos muito felizes em ter a Juliette como a mais nova integrante do #TeamGalaxy da Samsung. Acreditamos que seu carisma e simpatia serão perfeitos para cativar e engajar ainda mais nossos consumidores em torno dos nossos novos dispositivos dobráveis”, disse Roman Cepeda, vice-presidente de marketing da divisão de dispositivos móveis da Samsung Brasil.

ABRA O NOVO

Para apresentá-la, a Samsung preparou um filme em que Juliette aparece narrando momentos marcantes de sua trajetória.

Sob o conceito “Abra o novo”, o vídeo é uma produção Mutato e une todo o aspecto inovador do novo membro da família Galaxy à personalidade e atitude de uma das pessoas mais seguidas nas redes sociais no país.

A campanha destaca Juliette com um Galaxy Z Flip3 5G, o smartphone dobrável para quem gosta de se expressar de forma única.

Na ação, Ju explora fases de sua trajetória até chegar ao encontro do Z Flip3 5G. O novo dobrável da Samsung oferece novas formas de utilizar um smartphone, como registrar momentos sem nem precisar desdobrá-lo e, graças ao Modo Flex1, utilizá-lo de maneira semelhante a um tripé ao deixá-lo parcialmente aberto sobre uma superfície plana.

A campanha será veiculada nos canais da Samsung Brasil no Instagram, TikTok, Twitter, Facebook e YouTube.

“Buscamos nesse filme ir além do que o público já conhece sobre a Juliette, mostrando esse lado de uma pessoa que sempre se abriu para buscar e experimentar novas coisas em linha com esse caráter inovador que os novos dobráveis da Samsung oferecem para uma audiência ampla e extremamente engajada”, comenta Pedro Menezes, diretor de Criação da Mutato.

Galaxy Z: Challenge no TikTok

Além do anúncio de Juliette como nova integrante do #TeamGalaxy, a Samsung lança, nesta sexta-feira (10), o challenge #AcordaProNovo, que aterrissa no TikTok com influenciadores que irão convidar a comunidade da plataforma para participarem de um desafio que recria a famosa trend do som do despertador da Samsung.

A ativação irá contar com Juliette, Anitta, Juju Franco e Klara Castanho, influenciadores do #TeamGalaxy, que irão desafiar seus seguidores a mostrarem algo novo em seus vídeos enquanto exploram o toque do despertador.

“O desafio #AcordaProNovo é um convite da Samsung, para essa comunidade tão engajada, a participar, compartilhar e surpreender com a sua visão do novo. E ninguém melhor do que nosso #TeamGalaxy para inspirar as várias maneiras de revelar algo novo! Nova make, novo look, nova habilidade? O público escolhe a maneira mais interativa e divertida de se expressar no TikTok”, explica Juliano Fortini, Head de Digital Media & Data da divisão de dispositivos da Samsung do Brasil.