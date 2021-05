Especialista de Marketing revela que Juliette, do BBB21, pode faturar mais de R$ 40 milhões por ano

Segundo o especialista em marketing de influência, o plano de carreira e imagem é essencial para o sucesso da sister fora do programa.

Enquanto esteve confinada no Big Brother Brasil 21, a maquiadora e advogada, Juliette Freire cativou o público e mais de 28 milhões de seguidores somente no Instagram, praticamente a população inteira da Austrália. De acordo com Thiago Cavalcante, sócio da INFLR, startup especializada em marketing de influência, a sister pode lucrar mais de R$ 43 milhões, em um ano.

Acontece que esse prêmio milionário é só a ponta do iceberg daquilo que está por vir em termos financeiros. Segundo o especialista de marketing, “em um ano, os lucros somente com o Instagram ultrapassariam os R$ 43 milhões, colocando-a em um patamar de empresa de médio porte. O que não deixa de ser o caso, já que antes mesmo do fim do programa a equipe que cuidava das redes sociais de Juliette contava com mais de 20 pessoas”.

Thiago Cavalcante, sócio da INFLR, startup especializada em marketing de influência

Os números apresentados por Thiago seguem uma estatística de que, “um digital influencer considerado médio tem entre 500 mil e 2 milhões de seguidores, com ganho que varia de R$ 3 mil a R$ 100 mil”. Enquanto esteve confinada no reality show, a paraibana cativou a audiência que proporcionou a ela mais de 90% dos votos na grande final.

O especialista ainda comentou que “quanto ao futuro de Juliette, as mudanças devem ocorrer conforme o padrão e a construção do plano de imagem e carreira e do plano comercial que a influenciadora e seus assessores vão estabelecer. E essa é justamente a importância de escolher a agência/assessoria correta, que possa direcionar o influenciador no plano de carreira, como aconteceu com a Grazi Massafera, só para citar um exemplo de ex-BBB bem-sucedida”, conclui o sócio da INFLR.

Em abril, o furacão Juliette Freire passou a integrar a agência de Paulo Pimenta, a BPM COM, empresa que tem no casting nomes como a cantora Anitta, o pagodeiro Ferrugem e o DJ Pedro Sampaio.

Ela também é responsável por fazer músicas subirem no ranking das mais tocadas, como foi o caso de “Deus me proteja”, de Chico César. Luan Santana também foi um dos corações fechados pela BBB, por quem ela revelou ter um crush.