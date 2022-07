Juliah está entre os 35 selecionados do Brasília Independente 2022

Artista garantiu uma vaga na semifinal entre mais de 470 inscritos. Cantora lançou recentemente o single e clipe de “Só me Chamar”.

Grande nome do R&B brasileiro, Juliah está na semifinal do concurso Brasília Independente 2022, concurso de música autoral organizado pela TV Globo em parceria com o g1. Foram selecionados 35 candidatos – entre bandas, cantores e cantoras – para seguir adiante na competição deste ano, escolhidos dentre 474 inscrições. A artista lançou recentemente seu mais novo single e clipe “Só me Chama”, disponível em todos os aplicativos de música.

O próximo passo da artista no concurso é passar pela segunda “peneira” da comissão de avaliação do concurso na próxima semana. Dos 35 selecionados, os jurados vão definir os 10 finalistas desta edição, que serão anunciados no dia 1º de julho. Os 10 finalistas desta edição vão se apresentar no Festival Coma, no dia 5 de agosto, onde serão avaliados pelo júri técnico.

De família evangélica e criada cantando em igrejas por todo o Brasil, Juliah subiu ao palco pela primeira vez aos três anos de idade. Com oito anos, já tinha o sonho e a certeza de que seguiria a carreira musical. Aos 17 anos, se mudou sozinha para os EUA para estudar música no Institute of Audio Research, em Nova York. Formada, passou a estagiar e tomar frente de sessões de gravações no prestigiado estúdio Dubway Studios, e operar som ao vivo da Sofar Sounds por toda Nova York, sendo interrompida apenas pela pandemia de Covid-19, em 2020, quando decidiu retornar ao Brasil para se lançar nacionalmente. Em Janeiro de 2022, Juliah lançou o single “Sair Por Aí” de seu EP de estreia “Nunchi”, o qual tem produção de Aloizio Lows, à frente do beat; produção vocal da própria Juliah; e mixagem e masterização de Bernardo Martins. Além de “Só me Chamar”, a cantora ainda promete outras surpresas e novidades para o ano.