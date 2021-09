Julia Konrad estampa sua primeira capa de revista na Glamour Brasil

A atriz é a capa de setembro da Revista Glamour, onde concedeu entrevista exclusiva abordando sobre diversas temáticas da sua vida

Essa é a primeira capa da artista, que é Gabriela na série nacional “Cidade Invisível” da Netflix e que já estrelou outras séries, ganhando prestígio internacional. Artista múltipla, a pernambucana falou sobre relacionamento e sua carta aberta sobre consentimento, a metamorfose que sua vida sofreu durante a pandemia, redes sociais e cancelamento, novos projetos e muito mais.





Depois de compartilhar a carta, como foi receber o acolhimento de outras mulheres?

Julia: Foi bonito, para elas e para mim, porque a gente se valida juntas e sai daquele lugar do “eu estou louca?”. Mas penso que, para além da violência doméstica ostensiva, que é importante de ser discutida -, precisamos falar sobre consentimento. O consentimento é algo 100% voluntário, entusiasmado e com uma certeza verbal.



Como lida com as redes sociais?

Julia: Vivemos um momento muito incendiário, tudo é motivo para pauta – e temos mesmo que discutir as coisas. Só acho que algumas pessoas se perdem no personagem, xingam, disseminam ódio gratuito. Eu não tenho medo de cancelamento, mas penso que, quando erramos, é preciso assumir os BOs, pedir desculpas, fazer mudanças concretas e crescer a partir disso. Ninguém nasce sabendo tudo, mas isso não é motivo para você se isentar ou deixar de buscar conhecimento para ser um cidadão melhor.



Entrevista online completa: https://revistaglamour.globo.com/Capas/noticia/2021/09/julia-konrad-na-glamour-de-setembro-nao-tenho-medo-de-cancelamento-mas-quando-erramos-e-preciso-assumir-os-bos.html