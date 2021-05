Juíza decide à favor de Fontenelle e Débora Diniz tem 24h para deletar publicação

Caso haja descumprimento, a multa pode chegar até R$10 mil. Juíza pede para que ambas ‘se abstenham de comentar, em suas respectivas redes sociais, o teor das decisões’.

O embate da atriz e apresentadora Antônia Fontenelle e a professora e antropóloga, Débora Diniz ganhou mais um capítulo nesta quarta-feira, 26. A juíza Adriana Angeli de Araújo de Azevedo Maia, da 5º Vara Civil, determinou que a professora tem 24h para retirar das redes sociais uma publicação em que se vangloria de uma sentença anterior do caso.

Na publicação, Débora escreveu em na página aberta do Instagram com uma foto de Fontenelle, acompanhada de comentários de que “Decisão de hoje do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Liberdade de expressão não é direito ao ódio. Não é direito à ofensa. Uma vitória importante para a democracia”.

O embate começou após Débora publicar um post nas redes sociais, no qual afirmava que o presidente “perseguia pedófilos”. A loira não perdeu a oportunidade de faze duras críticas a Diniz.

Ainda de acordo com a decisão, “Com base no poder geral de cautela, e a fim de se evitar a repetição de atos da espécie, de parte a parte, determino que ambas se abstenham de comentar, em suas respectivas redes sociais, o teor das decisões proferidas por este Juízo, antes do trânsito em julgado das respectivas sentenças. Pena de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em favor da parte adversa, sem prejuízo das perdas e danos e demais cominações legais e da determinação de exclusão das postagens em questão”.

“Infelizmente vou precisar pôr a fuça dessa sujeita no meu feed, porque agora mexeu comigo e com a causa mais nobre em que já me envolvi. Ela vem atacando o Jair Bolsonaro e a Damares Alves não é de hoje, mas a última dela é defendendo pedófilos. Escuta aqui, minha senhora, se a ‘Marie Claire’ te dá espaço e apoia isso e se a faculdade que te emprega banca esse absurdo, é problema deles. Eu não apoio, e o resto do país também não”, começou dizendo a atriz e apresentadora do “Na Lata”.

A professora abriu uma queixa-crime contra a apresentadora no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro após Fontenelle. O advogado André Perecmanis, que representa Débora na Justiça, pede a condenação da apresentadora pelos crimes de difamação e injúria, assim como indenização.