Ju Isen recusa proposta milionária para o OnlyFans

Influencer brasileira rejeita oferta de 500 mil reais de marca renomada

Em uma decisão surpreendente, a influencer e modelo brasileira Ju Isen recusou uma proposta milionária de uma marca renomada para ingressar na plataforma OnlyFans. A oferta impressionante chegou a atingir a marca de 500 mil reais, mas Ju Isen optou por seguir seus princípios e valores pessoais.

Modelo brasileira enfatiza princípios pessoais e respeito pelas usuárias

Em sua declaração, Ju Isen deixou claro que não se sente confortável em fazer parte do OnlyFans, uma plataforma conhecida por seu foco em conteúdo adulto. Ela expressou sua preocupação de que a plataforma possa explorar sexualmente suas usuárias, o que vai contra seus princípios éticos.

Influencer brasileira destaca preocupação com exposição sexual na plataforma

A recusa da influencer chama a atenção para a crescente controvérsia em torno do OnlyFans e seu impacto na exposição de conteúdo adulto. Nos últimos anos, a plataforma ganhou notoriedade ao atrair uma ampla variedade de criadores de conteúdo, incluindo celebridades e influenciadores.

Ju Isen enfatizou sua preocupação com o bem-estar das usuárias do OnlyFans, afirmando que não quer fazer parte de algo que possa prejudicar outras mulheres. Sua decisão de abrir mão de uma oferta milionária ressalta sua integridade e compromisso com seus valores pessoais, destacando-a como uma influenciadora que prioriza princípios éticos em sua carreira.