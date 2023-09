Ju Ferraz celebra diversidade de corpos em estreia na NYFW com a Bela Brand

Influenciadora e empresária destaca importância da representatividade nas passarelas

A semana de moda de Nova Iorque (NYFW) é um dos eventos mais aguardados do mundo da moda, conhecido por apresentar as últimas tendências das maiores marcas globais. No entanto, este ano, a NYFW trouxe algo mais do que simplesmente roupas da moda; trouxe uma mensagem poderosa de inclusão e diversidade através do desfile da marca de beachwear sustentável Bela Brand.

Letícia Colin — Foto: glamour

O desfile, realizado no West Village, um dos bairros mais emblemáticos da moda nova-iorquina, contou com a participação da influenciadora e empresária Ju Ferraz, que fez sua grande estreia nas passarelas internacionais ao lado da renomada atriz Letícia Colin e da modelo e apresentadora Letticia Munniz. As três modelos desfilaram os modelos exclusivos da Bela Brand, que foram especialmente desenhados para celebrar a diversidade de corpos e culturas.

O tema principal do desfile foi o conceito de “moda para todos”, um dos pilares fundamentais da Bela Brand, que é comandada pela empresária brasileira Maria Laura Littério. A marca se destaca por celebrar a diversidade de corpos em todas as suas peças e campanhas, desafiando os padrões tradicionais da indústria da moda.

Os modelos apresentados no desfile foram criados sob a orientação do multiartista Gominho, que incorporou não apenas a filosofia da Bela Brand, mas também a essência e o espírito das raízes brasileiras, adicionando um toque único e autêntico à passarela da NYFW.

Para Ju Ferraz, a estreia nas passarelas internacionais foi mais do que apenas um evento de moda; foi um momento de empoderamento e representatividade. “Além de toda a felicidade de representar uma marca que exalta a mulher independente de qualquer padrão, eu quero reforçar, principalmente para aquelas que assim como eu cresceu sem nenhuma representatividade nas passarelas, que esse lugar também é nosso, e que o tamanho que usamos não nos define em absolutamente nada”, ressaltou a influenciadora, que é uma das principais referências em Body Positive no Brasil.

As peças apresentadas no desfile estarão disponíveis para venda no e-commerce da Bela Brand nas próximas semanas, permitindo que todos possam se sentir parte desta celebração da diversidade e da moda inclusiva que marcou a NYFW deste ano. Através de sua estreia na passarela internacional, Ju Ferraz e a Bela Brand deixaram uma mensagem clara: a moda é para todos, independentemente de padrões ou tamanhos.