JP Vergueiro apresentará na Band a transmissão dos desfiles de carnaval da Série Ouro do Rio de Janeiro

Na emissora, o jornalista já apresenta os programas Brasil Urgente Rio e Linha de Combate

Apresentador do jornalístico Brasil Urgente Rio há um ano e, desde 2020, liderando o Programa Linha de Combate, ambos na Band, o jornalista JP Vergueiro recebeu um novo desafio na sua vida profissional ao ser designado como o responsável pela transmissão na Band dos desfiles das escolas de samba da Série Ouro (grupo de acesso) do Rio de Janeiro, durante a sexta (09/02) e o sábado (10/02) de carnaval.

“A expectativa é muito grande. É o fortalecimento de uma marca e consolidação do trabalho, de tudo que está sendo preparado. Com a abertura do Brasil Urgente Rio, veio a oportunidade de fazer o carnaval carioca, que é tão tradicional. É uma honra poder ancorar uma transmissão dessa importância. E a minha preparação já começou.

Estou cada vez mais me familiarizando. Tenho passado horas diariamente, estudando, mergulhando nesse universo, indo aos ensaios técnicos e vou começar a visitar os barracões, até mesmo, para conhecer e levantar histórias, como de uma senhora, de 74 anos. Ela é costureira de uma escola, que mesmo contando com ajuda de outras pessoas, faz questão dela própria fazer todas as fantasias dos componentes da bateria. São essas curiosidades do carnaval que eu amo. Poder levar para uma transmissão como essa, esse tipo de história, personagens, mas não só isso, mas toda a representatividade do carnaval e pluralidade. São 16 escolas, 18 horas de transmissão, ao vivo, e teremos muita história para contar”, conta JP Vergueiro, que comandará ao lado da também jornalista, Thaís Dias.

A carreira na TV do jornalista paulista JP Vergueiro começou como repórter da Record Ribeirão Preto (2003-2005). Após essa primeira experiência profissional, ele exerceu o mesmo cargo na EPTV/Ribeirão Preto, afiliada da TV Globo (2005 a 2006). Um ano depois, retornou a Record, mas para trabalhar na Record TV Litoral. A sua primeira ida para a Band (São Paulo) aconteceu em 2010, onde ficou até 2012, em seguida, foi para RedeTV! (2013 a 2018), voltando, como repórter, à Bandeirantes em 2018, onde está até hoje.

Foi no ano de 2020 que JP Vergueiro foi chamado para apresentar o Primeiro Jornal, na Band, e o Jornal BandNews Primeira Edição, onde esteve à frente da bancada até 2022. No momento, os telespectadores podem assisti-lo de segunda à sexta, às 16h, no Brasil Urgente Rio; às quintas, às 22h45, para todo o Brasil no programa `Linha de Combate´, que mostra a rotina dos trabalhos das polícias Militar, Civil, Federal e Rodoviária, além de bombeiros, médicos e enfermeiros; e em alguns sábados, na apresentação do Jornal da Band.