Jovens representam a maioria dos novos empreendedores no Brasil, segundo pesquisa

Gledson Nunes, de apenas 23 anos, está entre eles. O jovem lidera agência de relações públicas com atuação internacional e avanço em Nova York

Existe uma idade ideal para alcançar o sucesso? É difícil responder essa pergunta de forma exata, mas é notável que aquele estereótipo de gestor de idade avançada e cabeça branca não faz mais tanto sentido. A prova disso está nos números: jovens na faixa etária entre 18 e 24 anos representam 55% dos novos empreendedores no país, de acordo com estudo divulgado pelo Global Entrepreneurship Monitor (GEM) em parceria com o Sebrae, em 2021.

Gledson Nunes, da Nunes Entretenimento, atua no mercado nacional e internacional e já faturou R$3 milhões somente em 2022

A chamada geração Z, já nascida e formada em uma era mais digitalizada e integrada já consegue, inclusive, inspirar futuros empreendedores. Segundo uma pesquisa da Yubo, plataforma social da Geração Z, 50% dos jovens entre 13 e 25 anos que responderam ao estudo disseram que pretendem abrir um negócio próprio no futuro e apenas 25% entre os entrevistados disseram que a possibilidade nunca fez parte dos planos.

Com apostas no mundo gospel, a Nunes Entretenimento é responsável pela carreira de grandes nomes como Isadora Pompeo e Julliany Souza

Já consolidado e integrando esta nova geração de influência no mercado, Gledson Nunes, aos 23 anos, lidera a Nunes Entretenimento, agência de relações públicas no Brasil, com base em estratégia de música e entretenimento, que atua no mercado nacional, latino e norte-americano e faturou R$ 3 milhões em 2022.

Neste mês de março, o jovem empresário lançou a sua nova empresa diretamente do maior centro de negócios do mundo, a Times Square, em Nova York, nos Estados Unidos.

A cantora Gabriela Rocha, outro sucesso do mundo gospel, também está entre as agenciadas pela Nunes Entretenimento

O empresário e manager artístico atende clientes como Gabriela Rocha, Maverick City Music, Elevation Worship, Casa Worship, Léo Brandão, Julliany Souza, Hillsong Worship, Hillsong United, Hillsong Young and Free, Christine D’ Clario, Miel San Marcos, para citar alguns nomes.

A agência do jovem empreendedor atende também parceiros globais como Oni Music, Adarga Group e Capitol Records, considerada uma das maiores gravadoras do mundo.

“Escolhi para minha vida trabalhar em um negócio competitivo, que pode desafiar a essência, mas eu não gostaria que fosse de outra maneira. Este negócio me ensinou o valor de trabalhar com paixão e ter uma voz única. Estou deixando minha marca e isso faz parte do esforço maior que estamos fazendo e da história que estamos tentando contar para tornar a indústria um lugar mais rico”, disse Gledson.

Mercado gospel

Uma das principais estratégias da Nunes Entretenimento é avançar no mercado gospel, o que vem sendo consolidado com o sucesso da cantora e compositora Gabriela Rocha. A artista mais ouvida no segmento em 2022, lançou seu novo álbum em fevereiro deste ano, ‘A Presença’. Uma das faixas do projeto, a canção ‘Me Atraiu’, já alcançou a marca de 3 milhões de visualizações no Youtube, umas das 100 músicas mais escutadas no Brasil.

“A Gabriela é uma artista exponencial de grande sucesso no mercado fonográfico mundial. Ela tem o maior canal de uma artista gospel no mundo, com mais de 3 bilhões de visualizações”, disse Gledson.

“Somos uma empresa que trabalha com propósito. A nossa marca quer alcançar a todos com a mensagem da paz”, disse o empresário ao justificar a escolha da Nunes em investir no mercado gospel. “O gênero é o segundo que mais cresce no Brasil”, completa.