Jovem deseja apresentações de Katy Perry e Gloria Gaynor no Rock In Rio e ganha par de ingressos do festival

Com par de ingressos, jovem poderá assistir shows do dia 20 de setembro

Na noite desta terça-feira, 06 de fevereiro, o perfil oficial do Rock in Rio no Twitter/X anunciou que estava dando um par de ingressos para um jovem assistir aos shows das cantoras Katy Perry e Gloria Gaynor no festival no dia 20 de setembro deste ano. O jovem em questão, chamado Zico, publicou em setembro de 2023, uma lista de artistas que ele gostaria que se apresentassem no evento, e dentro desta lista estavam as cantoras Katy Perry e Gloria Gaynor.

Como forma de reiterar a sua conexão com os fãs, na tarde desta quarta-feira (07), o perfil oficial do evento no Twitter/X publicou um vídeo de Zé Ricardo, vice-presidente artístico da Rock World, empresa que criou, organiza e produz o Rock in Rio e o The Town, declarando: “Salve Zico, você tem nome de craque e um ótimo gosto musical.

Acabei de ver a sua lista e adorei. Nós já estamos negociando com essas cantoras maravilhosas a meses, mas é muito bom perceber que o line-up que eu proponho tem sintonia com o público do nosso festival. Pessoas como você, que acreditam que com arte e música, a gente pode mudar o jeito que as pessoas veem o mundo. O Rock in Rio através do seu line-up fala de humanidade, pluralidade e diversidade, porque é isso que cada vez mais a gente quer na nossa Cidade do Rock, pessoas com pertencimento, se reconhecendo, e livres pra viver a magia que a gente propõe. O “Dia Delas” é um grande exemplo disso, por isso eu já sei que você ganhou o convite, que vai estar lá com a gente.

Estamos te esperando na nossa festa de celebração de 40 anos. A edição do Rock in Rio 40 anos vai ser inesquecível”

Na lista publicada por Zico em 14 de setembro de 2023, além das cantoras que seriam confirmadas meses depois no festival, estavam as bandas Electric Callboy, Yungblud, Simple Plan, McFly, Scorpions, Rammstein, Fresno, as cantoras Rihanna e Cindy Lauper e o cantor Humberto Gessinger.

Além dos shows das cantoras Katy Perry e Glória Gaynor, o jovem poderá assistir shows de outras artistas mulheres no festival nesse dia 20 de setembro, que estará realizando a ação “Dia Delas”. Visando reconhecer a potência feminina, a iniciativa fará que nesse dia, em todos os palcos do evento, somente artistas mulheres se apresentem, como as cantoras Iza e Ivete Sangalo, que foram já foram confirmadas.