Jovem arquiteto de Rondônia conquista São Paulo com seu estilo luxuoso e inovador

Com apenas 27 anos, Lucas Perin já se tornou um sinônimo de modernidade, luxo e exclusividade. O talentoso arquiteto está vivendo um momento de crescimento rápido e sucesso

Lucas Perin, um arquiteto de 27 anos natural de Rondônia, está em ascensão no exclusivo mercado de casas e apartamentos de alto padrão de São Paulo, onde está sediado seu escritório, especializado em projetos residenciais, o Studio Lucas Perin. Vem conquistando reconhecimento por seus projetos que combinam modernidade, luxo e exclusividade, e que se destacam por terem uma identidade marcante e elegante.

Seus projetos, atualmente em diversos estados do Brasil e no exterior, destacam-se por terem uma identidade marcante, elegante e que entregam valores que vão além do material, como a tranquilidade em um mundo estressante. Em uma entrevista exclusiva, Lucas compartilhou seus princípios e sua jornada até se tornar uma figura expressiva no mundo da arquitetura de alto padrão.

Lucas graduou-se em arquitetura no Rio Grande do Sul e seguiu se especializando na área, estudando em profundidade suas principais referências, que seguem os princípios do modernismo, como Marcio Kogan, do StudioMK27, Isay Weinfeld, Arthur Casas, Jacobsen e Bernardes, grandes nomes da arquitetura brasileira reconhecidos mundialmente.

Depois de se formar no Sul do país, Lucas retornou a sua cidade natal, e foi de lá que tomou a decisão de mudar-se para São Paulo, devido a indicativos que o fizeram perceber que este era o caminho certo a ser seguido. “Quando meu nome alcançou um arquiteto que morava em Londres e renomados escritórios de arquitetura de São Paulo, reconhecidos mundialmente, e esses escritórios demonstraram interesse em meu trabalho com propostas extremamente tentadoras, percebi que era o momento”, revela Lucas.

Esta foi uma indicação clara de que seu talento estava sendo reconhecido. Todavia, Lucas optou por trilhar seu próprio caminho, confiante em sua capacidade de conquistar desafios e de se destacar em um mercado competitivo.

No entanto, o jovem atribui seu sucesso à sua dedicação em compreender os desejos individuais de cada cliente e em oferecer soluções sob medida, combinando elementos naturais com uma estética contemporânea e design autoral.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Conhecemos nossos clientes. Cada um tem seus próprios sonhos e desejos para o projeto, mas uma característica comum entre todos é a certeza de que querem um projeto de qualidade. Para o desenvolvimento deste projeto, nós não precisamos apenas escutar o cliente, mas sim compreendê-lo profundamente. Esse é o fundamento de um projeto de sucesso. O relacionamento entre o arquiteto e o cliente é extremamente importante. Valorizamos o contato humano e a proximidade com os clientes, para criarmos um vínculo de longo prazo e agregarmos na qualidade de vida. Amamos trabalhar com nossos clientes para criar a casa que eles sempre sonharam”, pontua.

Ainda segundo Lucas, é importante “valorizar o contato humano e a proximidade com os clientes, para criar um vínculo de longo prazo e agregar na qualidade de vida. Amamos trabalhar com nossos clientes para criar a casa que eles sempre sonharam”, diz Lucas Perin.

Como surgem os projetos

O arquiteto explica que os projetos contam histórias que revelam muito sobre os clientes. “Contamos a história dos clientes através do projeto. Nossa experiência nos permite estar alinhados com o sonho dos clientes. O projeto é uma narrativa que conta a história deles e reflete na personalidade. As sensações que temos quando experimentamos novos lugares durante a nossa vida, fazem com que esses momentos fiquem eternizados em nossas memórias. Quando um novo projeto se inicia, meu objetivo é descobrir o que verdadeiramente meu cliente deseja, mas que muitas vezes nem mesmo ele sabe.”

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em relação ao processo, Lucas Perin afirma que entregar segurança e tranquilidade para o cliente é fundamental, durante todo o processo. Conforme explica, por terem concebido o projeto, a equipe reúne as pessoas que mais conhecem os detalhes, justamente porque pensaram na criação como um todo; um desenho completo que inclui arquitetura e interiores, para que o cliente tenha a segurança de ter o nível de qualidade e assinatura em todos os detalhes.

“Entregamos tranquilidade e segurança. Sempre pensamos em todos os detalhes e produzimos uma documentação técnica extremamente detalhada. Esse processo resulta em uma maior segurança para o cliente e para todas as equipes envolvidas. Nos mantemos próximos e damos o suporte necessário para que o cliente se sinta seguro em todas as etapas”, pontua.

Detalhista, o arquiteto explica que as proporções dos volumes, a simetria, os alinhamentos e os materiais são fundamentais, e que segue o princípio de utilizar materiais verdadeiros, ou seja, materiais naturais, não imitações ou produtos fakes. Já as proporções, a simetria e os alinhamentos presentes em minha arquitetura, definem princípios de beleza e são fatores decisivos para um projeto de qualidade.

“Busco sempre a conexão com a natureza e a integração do interior com o exterior de forma natural, leve e elegante. Para isso, utilizo grandes planos de vidro, que geram transparência e permitem a contemplação dos visuais. A pureza dos ambientes permite que a verdadeira essência do projeto se destaque. Especialmente com o jogo de luz e sombra, que sempre está presente e transforma os ambientes no decorrer do dia. Existe muita simbologia em tudo o que fazemos”, diz.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Para Lucas Perin, a arquitetura transforma os ambientes através da emoção. “Arquitetura, para mim, é arte”. Contudo, uma dúvida comum dos clientes é se conseguem fazer projetos a distância. A resposta é sim. “Temos uma estrutura e processos bem definidos, que permitem fazermos projetos para qualquer lugar do mundo. Independente da distância, sempre nos mantemos próximos e em contato direto com o cliente e as equipes de obra. Especialmente hoje em dia, todos estão mais acostumados a reuniões online, e isso facilita muito todo o processo. Além disso, em momentos específicos, também podemos fazer visitas ao local da obra”, finaliza.