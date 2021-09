José de Abreu pede perdão à Tabata Amaral

Após postagem violenta e machista destinada à deputada Tabata Amaral, o ator José de Abreu pediu desculpas por sua postura.

Não é de hoje que o ator global José de Abreu, que protagonizou personagens de sucesso como Nino de Avenida Brasil, coleciona polêmicas e um comportamento controverso dentro das redes sociais. O ator já trocou farpas com a autora Glória Perez e também com a atriz e ex-secretária de cultura do Governo Bolsonaro, Regina Duarte.

Seu último desafeto foi agora no mês de setembro com a deputada federal Tabata Amaral.

O ator José de Abreu se desculpou com a deputada federal Tabata Amaral por postagem feita em suas redes sociais, no começo de setembro, de cunho violento e machista, onde dizia que socaria o rosto de Tábata até ser preso. O ator foi duramente criticado por movimentos feministas por conta de sua atitude para com a deputada.

José de Abreu declarou em seu pedidos de desculpas que: Eu errei redondamente. A minha vida é repleta de erros, e uma das coisas que eu aprendi é que quando você é muito crítico, você tem que aprender a fazer uma autocrítica. […] Vou fazer uma carta para Tabata, em vídeo. Vou escrever um pedido de desculpas para ela. Vou propor uma atitude política. Esse fato aconteceu sábado. No dia seguinte, foi aquela coisa do cancelamento”… a fala faz parte da entrevista em que o ator concedeu ao canal de Youtube, Fala Lola, fala.

Logo após o ocorrido, Tabata Amaral confirmou que acionou a justiça contra o ator e também declarou que sua postagem foi machista e violenta. Em comunicado, ainda alertou, que é preciso denunciar este tipo de agressão e que por este motivo acionou a justiça. A deputada federal ainda ressaltou que este tipo de conduta machista e violenta é uma forma de tentar silenciá-la.

A entrevista do ator José de Abreu está disponível no YouTube no canal Fala Lola, Fala.