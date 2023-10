José Comilão: O Fenômeno da Netflix Latino-americana

Terceira temporada da série brasileira lidera ranking de séries infantis em sete países

A terceira temporada da animação brasileira “José Comilão” estreou com estrondo na Netflix, conquistando não apenas o Brasil, mas também outros seis países latino-americanos. Desde sua estreia, a série infantil manteve-se firme na primeira posição do ranking, superando até mesmo a popular “Galinha Pintadinha”. Com um enfoque educativo e divertido, a série destinada a crianças de 2 a 8 anos de idade provou ser um sucesso estrondoso.

Animação colorida encanta crianças e toma a liderança da Netflix no país

“José Comilão conquistou o coração de crianças em toda a América Latina”, afirma Luiza Mendes, porta-voz da Netflix. A série é produzida pela Totoy, uma empresa líder em conteúdo educativo infantil, cujas criações são elaboradas por uma equipe de especialistas em educação e saúde, acumulando prêmios internacionais. Com presença global, “José Comilão” está disponível em oito idiomas e possui mais de 40 milhões de fãs em seus canais.

José Comilão supera a Galinha Pintadinha e conquista o Brasil

Além do sucesso na Netflix, José Comilão também é uma sensação na internet, com seu canal no YouTube sendo o 18º maior do Brasil, contando com mais de 20 milhões de inscritos. As duas primeiras temporadas da série também mantêm uma posição constante no Top 10 da Netflix, consolidando ainda mais a dominância de José Comilão no mundo do entretenimento infantil.

Com sua capacidade de educar e entreter, “José Comilão” se tornou um verdadeiro fenômeno sem fronteiras, conquistando uma audiência apaixonada em toda a América Latina e além. A série exemplifica o poder da produção brasileira e da criatividade educativa no cenário global de entretenimento infantil.