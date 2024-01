Jornalista Millena Machado compartilha experiência emocionante após vencer o medo e realizar primeira mamografia

A apresentadora revelou que já havia tentado fazer o exame outras duas vezes, mas que devido a dor excessiva, ficou assustada e desistiu

A jornalista Millena Machado compartilhou um episódio íntimo e inspirador em suas redes sociais. Nesta terça-feira (23), a Millena enfrentou o desafio da mamografia, e demonstrou sua coragem diante do exame que é um dilema para muitas mulheres, e ressaltou a importância desse exame na detecção precoce do câncer de mama. Millena realizou o exame do Hospital Sírio-Libanês depois de outras duas tentativas sem sucesso.

A experiência de Millena, narrada em um post emocionante em sua conta no Instagram, destaca a jornada pessoal que muitas mulheres enfrentam ao decidir se submeter à mamografia. A jornalista, conhecida por seu trabalho na televisão, não hesitou em usar sua plataforma para incentivar outras mulheres a enfrentarem seus próprios receios em prol da saúde.

“Quando foi a última vez que você se orgulhou de si mesmo? Antes de ler meu relato, já encaminhe esse post para todas as mulheres que você conhece.”, escreveu Millena em sua publicação, que já acumula mais de 2000 curtidas.

“Hoje fiz minha primeira mamografia – exame de imagem mais eficiente para diagnóstico precoce de #cancerdemama Foi tudo bem! E teria sido trivial senão fosse a terceira vez que eu estava tentando… Das outras duas vezes senti muita dor enquanto me posicionavam na máquina, fiquei assustada. Disseram que a “minha sensibilidade” poderia ser pela proximidade do período menstrual ou pelo tamanho pequeno da minha mama… Achei que não suportaria aguardar o click das 4 imagens, desisti.

Hoje acordei decidida a encarar o desafio e a não reclamar, confiei no meu corpo forte e na minha mente obediente e cheguei na sala de exame grata pela oportunidade de um diagnóstico. E além do meu amor próprio (que aumentou muito nos últimos anos), hoje eu encontrei duas profissionais maravilhosas, que me acolheram com respeito e me incentivaram a despertar a minha coragem.

A jornalista destacou as barreiras que enfrentou em suas tentativas anteriores, descrevendo a dor intensa e o desconforto que a impediram de concluir o exame. No entanto, a terceira tentativa foi marcada por uma determinação renovada, uma atitude resiliente e um claro entendimento da importância vital do procedimento.

“Das outras duas vezes senti muita dor enquanto me posicionavam na máquina, fiquei assustada. Disseram que a ‘minha sensibilidade’ poderia ser pela proximidade do período menstrual ou pelo tamanho pequeno da minha mama… Achei que não suportaria aguardar o click das 4 imagens, desisti”, compartilhou Millena em sua postagem.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O relato de Millena destaca a importância da mamografia na detecção precoce do câncer de mama, mas também a necessidade de superar os receios e desafios pessoais em prol da saúde. Sua mensagem atraiu diversos comentários de mulheres que entenderam a chamada para valorizem e priorizem sua própria saúde.

“Hoje acordei decidida a encarar o desafio e a não reclamar, confiei no meu corpo forte e na minha mente obediente e cheguei na sala de exame grata pela oportunidade de um diagnóstico. E além do meu amor próprio (que aumentou muito nos últimos anos), hoje eu encontrei duas profissionais maravilhosas, que me acolheram com respeito e me incentivaram a despertar a minha coragem”, ressaltou a jornalista.