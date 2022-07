Jornalista Davi Paes e Lima fala sobre sua trajetória profissional no podcast “Jogando para a plateia”

Natural de Santos e radicado em Floripa, ele desistiu da carreira contábil para entrar na área de comunicação e hoje acumula clientes em sua agência de assessoria

O podcast “Jogando para a Plateia”, comandado pela dupla Fábio Ferrari e Jimmy, entrevistou o jornalista Davi Paes e Lima, de Florianópolis, no seu mais novo episódio, que foi ao ar pelo canal do Youtube na última quarta-feira (20), com transmissão também em outras plataformas, como Spotify.

Em um dos trechos, o profissional destacou a importância do estímulo constante de mídia espontânea através de ações de assessoria de imprensa

No bate-papo, que rendeu mais de uma hora no ar, o jornalista contou sobre a sua trajetória na área da comunicação – desde quando desistiu da carreira contábil para começar a assinar uma coluna em um site, no início dos anos 2000 –, comentou sobre curiosidades no atendimento de clientes no papel de assessor de imprensa e destacou a importância de uma estratégia de comunicação para a construção de imagens sólidas – tanto de organizações quanto de profissionais.

O podcast “Jogando para a Plateia” é comandado pela dupla Fábio Ferrari e Jimmy

Em um dos trechos, o profissional destacou a importância do estímulo constante de mídia espontânea através de ações de assessoria de imprensa para fortalecer a presença digital de marcas e profissionais, bem como essa estratégia pode e deve estar alinhada para somar ao escopo do marketing digital. Hoje, a agência dirigida pelo jornalista responde pela assessoria de varejistas como o Fort Atacadista, profissionais de saúde e beleza, figuras públicas, restaurantes e uma empresa no setor de energia.

No bate-papo, que rendeu mais de uma hora no ar, o jornalista contou sobre a sua trajetória na área da comunicação

Para assistir ao novo episódio do podcast “Jogando para a plateia”, clique aqui.