Jornalista Alessandro Greco lança livro sobre a fascinante trajetória do ex-hacker brasileiro Storm

O brasileiro Wanderley Abreu Junior, ex-hacker conhecido como Storm, tem sua história narrada em livro escrito pelo jornalista Alessandro Greco, que apresenta sua fascinante trajetória, como por exemplo a façanha de ter entrado no supercomputador mais rápido do mundo com apenas 21 anos.

Desde criança, Wanderley Abreu Junior hackeava o sistema para conseguir o que queria. Depois de invadir a Nasa e ter que ir aos Estados Unidos para dar explicações sobre o ocorrido, atuou com o Ministério Público do Rio de Janeiro ajudando a identificar mais de duzentos pedófilos, na operação que ficou conhecida como Catedral Rio.

Aos 25 anos, já tinha criado e vendido sua primeira empresa, Storm Development. Desde então, nunca mais parou de desenvolver criações inovadoras na área computacional. Hoje, usa seus talentos de hacker para analisar tudo o que acontece no campo da tecnologia, desenvolvendo algoritmos, observando o funcionamento de sistemas operacionais, firewalls e todo tipo de segurança online, uma de suas especialidades.

Além disso, o brasileiro também trabalha para instituições como a Nasa em projetos aeroespaciais de grande porte, como por exemplo a sonda Perseverance que pousou em Marte em 2021, e o telescópio James Webb, lançado ao fim desse mesmo ano, para observar os confins do universo.

Em um mundo hiperconectado, a trajetória do ex-hacker, descrita em “Storm: A história do hacker brasileiro que invadiu a Nasa, desbaratou crimes na rede e inovou no empreendedorismo digital (Editora Objetiva), sintetiza não só a cultura hacker, mas nos conduz por uma estimulante viagem pela história da tecnologia, suas conquistas e dilemas.