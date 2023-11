Jornalismo sob Ataque: Especialistas se Reúnem para Debater Violência de Estado contra Jornalistas

Evento na USP reunirá representantes de instituições renomadas para discutir o crescimento da violência contra jornalistas no Brasil

Na próxima quarta-feira (29/11) a Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo vai reunir jornalistas para discutir o atual cenário de violência institucional contra jornalistas promovido por agentes de Estado. O debate “Violência de Estado contra jornalistas” reunirá especialistas de diversos segmentos, com representantes das instituições Tornavoz, ABRAJI, Ponte Jornalismo e do IEA/USP.

Segundo o advogado e pesquisador no JDL e no IEA/USP, Bruno Henrique de Moura, a violência contra jornalistas vem crescendo exponencialmente desde o último governo. “Hoje, qualquer notícia que desagrada x ou y é tarimbada de Fake News e resulta em diversos ataques a quem fez a notícia ou ao jornal que a publica”, diz. Diante desse cenário, o evento busca compreender o que gera este cenário, o que o mantém tão em voga e formas de mitigá-lo e combatê-lo.

O evento contará com três exposições de especialistas conceituados no assunto:

– Tais Gasparian, a advogada que mais trabalha, pública e discute liberdade de imprensa e expressão no país, tendo criado o instituto Tornavoz, que auxilia juridicamente jornalistas que são alvos dessa perseguição e não tem condições de pagar uma defesa privada;

– Letícia Sarmento coordena o monitoramento do assédio judicial na ABRAJI, a instituição que lidera levantamento de dados e propostas contra esses fenômenos;

– Fausto Salvadori lidera a redação da PONTE JORNALISMO, um dos mais importantes veículos de jornalismo investigativo do Brasil e que, recorrentemente, sofre tentativas de censura.

A organização é do Grupo Jornalismo Direito e Liberdade vinculado ao Instituto de Estudos Avançados da USP (IEA/USP). “Acredito que vivemos tempos em que a imprensa virou o inimigo comum, mas isso é extremamente problemático, porque bem e mal o papel social e democrático de revelar as mazelas sociais e os abusos dos poderosos segue da imprensa, somente ela encara esse desafio sem proteção do braço coercitivo do Estado. Se não pensarmos em formas de preservar o jornalismo sério e responsivo, não mais saberemos aquilo que querem esconder e, consequentemente, nossas escolhas públicas, na esfera pública de debate e de democracia, estará prejudicada”, conclui Bruno.

O debate “Violência de Estado contra jornalistas” acontece no dia 29 de novembro, das 14h às 16h30, no Auditório Paulo Emílio (2º andar do prédio central da ECA/USP), na Avenida Prof. Lúcio Martins Rodrigues, 443. Evento terá transmissão ao vivo pelo canal do CJE no YouTube.