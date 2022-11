Jornada Valor em Saúde Brasil 2022 chega à segunda rodada com foco na segurança do paciente

Evento gratuito e online reúne cases reais de empresas do setor, com conteúdos on demand e disponíveis até 20 de dezembro

A 7ª edição da Jornada Valor em Saúde Brasil 2022, que acontece até 20 de dezembro, com inscrições gratuitas e conteúdo online e on demand, apresenta a segunda rodada com o tema “Segurança do paciente: um dos pilares da gestão na assistência em saúde”.

O evento tem como principal objetivo apresentar histórias reais de instituições que decidiram colocar o paciente no centro das decisões por meio do uso da plataforma Valor Saúde Brasil by DRG Brasil®️. Em sua primeira rodada, foi abordado o assunto “Governança Clínica baseada em valor na prática”.

Abertura da Jornada

A abertura do evento foi feita pelos confudadores da plataforma Valor Saúde Brasil by DRG Brasil®️, Renato Couto e Tania Grillo, também cofundadores do Grupo IAG Saúde, da qual a plataforma faz parte, e o diretor executivo da plataforma, Breno Duarte. Também, o gestor do escritório de Valor na Fundação Educacional Lucas Machado (Feluma), Mozar de Castro Neto e a subsecretária de Atenção à Saúde de Belo Horizonte, Taciana Malheiros.

A abertura do evento foi feita pelos confudadores da plataforma Valor Saúde Brasil by DRG Brasil®️, Renato Couto e Tania Grillo (Foto: Dra. Tania Grillo)



Dra. Tânia ressaltou que nos últimos 12 meses, das 1.314.953 milhões altas codificadas na base da plataforma que abrange 426 hospitais e 94 operadoras de saúde, cerca de 51% das diárias utilizadas no tratamento dos pacientes poderiam ter sido evitadas. “Isso comprova que se o processo de governança clínica efetivo estivesse presente, poderíamos ter tido 670.600 novas admissões hospitalares, ou seja, pacientes acolhidos na mesma capacidade de leito hoje existente em nossos sistemas de saúde”.

Participantes e palestrantes

Participam instituições públicas e privadas de todo país, entre elas, as Unimed’s de Belo Horizonte, Uberlândia, Balneário Camboriú, Campinas, Erechim, Pelotas e Piracicaba, a Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte, a Rede Fhemig, a Fundação Educacional Lucas Machado (Feluma), o Grupo Santa Casa de Belo Horizonte, os hospitais Madre Teresa, Santa Rita de Contagem, Mãe de Deus de Porto Alegre, Márcio Cunha de Ipatinga, Evangélico de Vila Velha, Hospital Regional de São José dos Campos e Hospital Erasto Gaertner de Curitiba.

Os palestrantes são profissionais dessas organizações de saúde que utilizam a Plataforma Valor Saúde Brasil by DRG Brasil®️ para a governança clínica e saúde baseada em valor. Eles irão contar o que estão fazendo, como estão progredindo e quais resultados obtiveram até agora com as diversas aplicações da plataforma.

O evento acontece até 20 de dezembro, de forma online e on demand, com inscrições gratuitas no site



Segunda rodada

A segunda rodada trata sobre a “Segurança do paciente: um dos pilares da gestão na assistência em saúde”. São exemplos de práticas de hospitais que estão reduzindo, cada vez mais, o risco de danos à saúde dos pacientes. Nesta etapa, serão apresentados os cases do Hospital Madre Teresa; Hospital Universitário Ciências Médicas; Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte e Unimed Uberlândia.

Já as próximas rodadas trazem os temas “Modelos assistenciais e remuneratórios que garantem sustentabilidade pela entrega de valor” e “Eficiência operacional hospitalar: resultado de uma governança clínica baseada em valor”.

A Jornada Valor em Saúde Brasil segue até o dia 20 de dezembro. Para mais informações e inscrições gratuitas, *clique aqui*. (https://www.valorsaudebrasil.com.br/)